Baker Grace, presenta "Sadder Summer" y "Up All Night"

La cantante estadounidense de Weehawken, Nueva Jersey, comenzó su fama cuando era adolescente con canciones como "Numb," "Wrong Kind of People" y "Am I Talking To You?" Anteriormente se presentó bajo el nombre de Bitter's Kiss, lanzando su primer EP en el 2015.

Para contarnos acerca de ella y de sus nuevos proyectos, Grace nos concedió una entrevista en la cual, nos platicó que su amor por la música, nació desde que ella era una niña, una de sus más grandes inspiraciones fue su padre, a quien también le gustaba mucho la música, y tocaba el piano y la guitarra, a ella también le encantaba escribir poemas y escuchar música salsa.

Nos compartió, que se siente cómoda con todos los cambios que se han venido a lo largo de su carrera ya que todos ellos le han ayudado a crecer como persona y se siente realmente agradecida por todo lo que ha tenido que pasar ya que de esto ha aprendido bastante.

Comentó sobre sus nuevos sencillos uno de ellos es: “Sadder Summer” el remix lanzado el 15 de mayo, se cuela con relevancia, debido a las recientes circunstancias, sonando en Alfa Radio durante este tan peculiar verano que estamos viviendo. Siendo una versión alterna del sencillo de Baker Grace titulado “Sad Summer” que fue lanzado hace casi un año. También nos habló de su más reciente sencillo “Up All Night” producido por Cautious Clay, quien ha traba-jado con Taylor Swift, John Mayer, LP y Chance the Rapper y fue coescrita con Scott Harris.

Esta seguidilla de sencillos, formarán parte de su nuevo y cuarto EP “Yourz Truly” del cual ha anunciado ya su fecha de salida para el próximo 28 de agosto.

La cantante declaró : “cada canción es como una carta a mí misma o para alguien más, porque escribir cartas siempre ha sido uno de los mejores medios por los cuales puedo ser completamente verdadera. Me permite llegar a la raíz de lo que realmente quiero decir. Esa es la meta principal de mi música; ser lo más cruda y honesta posible”.

Aprovechamos para preguntarle acerca de su nueva colaboración con Charlie Rodd quien presenta una nueva versión de su exitoso sencillo Soñar Contigo, esta vez en compañía de Baker Grace, titulando así el mismo como: Soñar Contigo Dream With Me.

Para la artista esta colaboración fue muy amena y fluida, y cuando Charlie la contactó para la colaboración de este proyecto a ella le encantó el tema y aceptó.

Baker Grace es una artista emergente y discreta pero con una innegable confianza. Su pop, que rompe con los estereotipos, ha sido muy bien recibido por las críticas. La joven de 20 años ha experimentado a lo largo del año pasado una sensación de autonomía creativa, creando así su propia realidad musical.

