"Baby Shark" quita el trono a "Despacito" como video más visto en Youtube

La extremadamente pegadiza y repetitiva canción infantil "Baby Shark" se convirtió en el video más visto de Youtube este lunes, con más de siete mil millones de reproducciones.

Pesadilla o no de padres y maestros de todo el mundo, la canción producida en Corea del Sur ha pasado del ámbito infantil de Youtube a ser una sensación viral mundial, con una melodía pegadiza representada en un video hipnótico y colorido.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Baby Shark Dance", la versión en inglés de la canción, registró más de siete mil millones de reproducciones en Youtube hacia las 04:00 GMT el lunes, destronando a "Despacito" del puertorriqueño Luis Fonsi y Daddy Yankee como el video más visto de la plataforma.

La omnipresente tonadilla infantil, que se subió por primera vez en junio de 2016 a Youtube, es un remix de una canción de campamento estadounidense de la productora Pinkfong, con sede en Seúl.

Su éxito de Youtube allanó su camino hacia las listas de éxitos musicales mundiales, alcanzando el puesto 32 en el Billboard Hot 100 en enero de 2019.

En su camino hacia la fama, también se ganó el corazón de numerosos adultos. El equipo estadounidense de béisbol Washington Nationals lo adoptó como himno y ganó la serie mundial el año pasado, llevando incluso a la Casa Blanca a reproducir la melodía durante las celebraciones.

Pero la melodía ha tenido también otros usos menos festivos. Una ciudad estadounidense, West Palm Beach, en Florida, la usó para desalentar a las personas sin hogar a concentrarse en una zona pública.

Usos pedagógicos: el servicio de lucha contra la pandemia de Covid-19 realizó una versión con el coronavirus como tema. "Wash Your Hands" ("Lávense las manos") enseña a los niños la importancia de la higiene personal.

Dos de los cuatro temas que ostentan el récord de canciones más reproducidas en Youtube son de Corea del Sur. El megaéxito del rapero Psy "Gangnam Style" se mantuvo en lo más alto del podio durante más de tres años, hasta la llegada de "See You Again" de Wiz Khalifa.