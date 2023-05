Carlos Rivera, Morat y otros artistas que vienen en mayo a San Luis

No hay excusas para quedarte en casa, a partir de hoy organiza tu agenda y ¡Vámonooooooooos a disfrutar! porque el cuerpo lo sabe y lo necesita.

Es miércoles, ombliguito de semana, así que prepara tu outfit porque el día de hoy 3 de mayo se presenta Love of Lesbian en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con sus temas: Allí donde soliamos gritar, El sur, Los Irrompibles, Cuando no me ves, Oniria e insomnia, El Poeta Halley y muchos más que podrás cantar esta noche. Love Of Lesbian es la banda representativa del indie pop catalán en los últimos tiempos y está conformada por Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Oriol Bonet y Jordi Roig. Más 25 años de vida los avalan como una de las agrupaciones más emblemáticas, poderosas y trascendentes de la escena indie de España. ¡Así que no te lo pierdas!, eh.

Dinastía Aguilar

Este 06 de mayo, la Dinastía Aguilar presentará un show totalmente mexicano "Jaripeo sin Fronteras 2023", en el que Pepe Aguilar junto con sus hijos Ángela, Leonardo y Antonio Aguilar harán vibrar con euforia el recinto. Su espectáculo estará acompañado de un show de jinetes y toros de Cuernos Chuecos.

Carlos Rivera

Estará en tierras potosinas este 12 de mayo con su gira "Un Tour a Todas Partes", con el que deleitará a todos los asistentes con sus temas: Sería Más Fácil, Regrésame Mi Corazón y más.

Grupo Bryndis

El 20 de mayo estarán presentes con un show espectacular para bailar, en el que también se van a presentar las agrupaciones de Lyla y su Perla del Mar, Los Rehenes de Paco Romo, Felinos, Los Internacionales Caminantes y Sonora Dinamita, todos ellos en el Domo San Luis. Bryndis es una banda de potosinos originarios de Cerritos, aunque la agrupación fue fundada en Santa Paula, California en 1983 por Mauro Posadas, este grupo ya fue galardonado con un premio Grammy Latino.

Morat

Regresan a la capital potosina el 25 de mayo con su gira "Si Ayer Fuera Hoy" y sus éxitos musicales como París, Valen Más, Llamada Perdida y otros.

El Recodo, Los Recoditos, Julio Preciado y Jary Franco

Todos ellos en un solo concierto. Este 27 de Mayo para disfrutar de sus mayores éxitos, juntos por primera vez en El Domo.

Así que ya lo sabes, a partir de hoy y lo que resta del mes hay espectáculo para todos los gustos