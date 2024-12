Aparece un OVNI con Trino: El Güiri Güiri acompaña a su amigo en el lanzamiento de “Crónicas marcianas en la FIL

Guadalajara. Así como lo lee: Un objeto no identificado (OVNI) sobrevoló las cabezas bibliófilas de los lectores que se encontraban en la presentación de “Crónicas marcianas de Trino. Alienígenas e integrados” (Penguin Random House), en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Sin imaginar lo que sucedería, media hora antes, los fanáticos del monero —colaborador de esta casa editorial— abarrotaron la Sala 1 de la Expo Guadalajara, donde Trino se dispuso a presentar el libro, con uno de sus amigos de todas las risas, Andrés Bustamante, “El Güiri Güiri”, quien traía consigo una extraña bolsa.

“Yo no creo en los extraterrestres, es la verdad, pero me gusta mucho la idea de hablar de eso. Nunca he visto un OVNI, la única vez que he visto algo parecido, ¿se acuerdan, chicos?, fue cuando aparecieron las luces de los satélites de Elon Musk, en el lago de Chapala”, dijo Trino, que fue interrumpido por su amigo, quien preguntó al público si alguno se reconocía como extraterrestre, a lo que varios contestaron con “el saludo Vulcano”, aparecido en la serie de televisión “Star Trek”.

El libro se trata de una compilación de tiras cómicas que Trino realizó entre 2006 y 2009 en las que los marcianos se encuentran en situaciones chuscas, irónicas y ridículas, que en realidad terminan por recordarnos a nosotros mismos.

“Para mis extraterrestres me baso en lo que vi en las películas de los 50, que son de invasiones a la Tierra, desde H. G. Wells, también me baso mucho en los cómics y las caricaturas que veía desde niño. Me llamaba mucho la atención cómo interpretaban en la ciencia ficción todos los extraterrestres”, dijo Trino.

Tras varios chistes y datos curiosos, como la existencia de un santo que en verdad se llama Marciano. “El Güiri Güiri” puso a trabajar en sábado a Trino pidiéndole que improvisara unos dibujos con versos de la canción “Los marcianos llegaron ya”, que “El Güiri Güiri” cantaba, mientras Trino hacía sus trazos.

Después hubo otra dinámica parecida en la que Trino dibujó un extraterrestre inventado por todos los presentes, quienes engendraron a un ser alto, de tres patas, con seis ojos distribuidos en el pecho, seis antenas echadas para atrás, una boca en medio del estómago, con piel verde, lunares morados y las cejas del “Loco” Valdés.

“El Güiri Güiri” le preguntó a Trino si creía que un extraterrestre así sería posible. “Yo he visto documentales de los peces que viven en el fondo del mar y pulpos que me parecen muy extraños, así como los hongos y los delfines. Para mí los ovnis, creo, serían completamente diferentes a Hollywood, aunque tal vez sería algo orgánico como ‘Alien’, que diseñó H.G Giger. Creo que sería orgánico porque el universo que tenemos dentro del cuerpo es tan extraño como lo que hay fuera del planeta”, dijo Trino.

Antes de que apareciera el OVNI, los humoristas —quienes tienen un podcast llamado “La última trinchera”, regalaron los dibujos hechos por Trino a quien hiciera las mejores preguntas marcianas y el mejor grito marciano.

Fue ahí que apareció el ovni y todos lo vieron. Aunque algunos presentes aseguraron que sólo se trató de un globo metálico que se le escapó a “El Güiri Güiri”.