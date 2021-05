¿Trae suerte el Rojo? Las tres Miss Universo mexicanas han sido coronadas con este color

La belleza no radica solamente en cómo nos vemos, radica en nuestro espíritu, nuestra alma y los valores con los que nos manejamos; no permitan nunca que alguien les diga que no tienen el valor

Andrea Meza.

Andrea Meza es Ingeniera en Software , egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene actualmente 26 años y mide 1.80 de estatura, por su seguridad, imponente belleza, carisma e inteligencia, se coronó como la tercera mexicana ganadora del certamen Miss Universo en la edición 69.

La primera fue Lupita Jones originaria de Baja California en 1991 y la segunda Ximena Navarrete de Guadalajara en 2010, nuestras tres reinas mexicanas lucieron un vestido rojo en su gran noche, un color que sin duda a traído suerte.

Coincidencia o suerte, lo que es un hecho es que el color rojo se ha convertido en una de las icónicas marcas de las Miss Universo mexicanas, La mente creativa detrás del diseño con el que se coronó Meza es el artista michoacano Ivis Lenin Ayala Pacheco

La pieza tomó más de un año de confección y fue realizado a mano, utilizando casi 40 mil cristales swarovski para crear la espectacular prenda tipo sirena con flecos y la estola en la espalda que llevó a Meza a la coronación.

La originaria de Chihuahua se convirtió en la sucesora de Zozibini Tunzi, la representante de Sudáfrica que fue ganadora del certamen en 2019 y ahora entrega la corona a la mexicana que brilló por su talento, carisma y seguridad sobre la pasarela.

Antes de entrar a los concursos de belleza, en diversas entrevistas Andrea aseguró que solía ser una mujer insegura, con muchos miedos de mostrarle al mundo, asegura que recorrió un difícil camino para coronarse como Miss Universo y fue gracias a los concursos de belleza que creció su confianza y seguridad en si misma y hoy es la noticia en todo el mundo.

El conductor y actor, Mario López de "Save for the bell", (Salvados por la campana), dio a conocer con un ¡Viva México! que Andrea era la ganadora del certamen, un momento de gran emoción y orgullo para todos los mexicanos, que en medio de una pandemia vivieron esperanza.

Miss Universo 2021 se celebró en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, escenario que fue testigo del triunfo de la mexicana. El segundo lugar fue para la representante de Brasil, Julia Gama, y el tercero para Janick Maceta de Perú.

AMLO, Ximena Navarrete y Lupita Jones felicitan a Meza

Como era de esperarse, en sus tradicionales conferencias, “las mañaneras” el presidente de México, Andrés Manuel Lopéz Obrador, felicitó a Andrea Meza por ser la más guapa y triunfar en Miss Universo, llenando de orgullo nacional con esta gran noticia.

Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Meza que triunfó ayer, es la Miss Universo 2021

Por su parte Lupita Jones, actualmente candidata a Gobernadora de Baja California, felicitó por video llamada a la nueva Miss Universo, quien se convirtiera en “Mexicana Universal” en noviembre del 2020.

Luchaste por lograr el sueño que desde chica te acompañaba, tu disciplina y talento te llevó hasta el lugar de hoy, felicidades

Recordemos que Jones a estado en medio de una gran polémica, de ser acusada por otras ex reinas de belleza que estaban a su mando, quejándose por falta de apoyo económico en los certámenes a nivel internacional, este resultado sumará puntos en su credibilidad frente a su liderazgo en este tipo de concursos.

También la segunda Miss Universo de México, Ximena Navarrete, en una de sus historias de Instagram felicitó a la nueva reina de belleza en el mundo.

Muchísimas felicidades por este gran triunfo a nuestra tercera Miss Universo Mexicana Andrea Meza!!!!que emoción que la corona regresa a México casi 11 años después de que la tuvimos en 2010, bendiciones amor y lo mejor para Andrea en esta nueva etapa