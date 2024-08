AMACC espera que las mujeres destaquen en la próxima edición de los Ariel

En las 65 ediciones que se han realizado de los Premios Ariel, sólo dos mujeres han sido galardonadas en la categoría de Mejor Dirección: Tatiana Huezo por “La tempestad” (2017) y Fernanda Valadez por “Sin señas particulares” (2021). Para esta edición, la comunidad cinematográfica espera que una mujer nuevamente se lleve el premio.

A diferencia del año pasado que compitieron cuatro mujeres contra Alejandro González Iñárritu por “Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades”, resultando éste ganador, en la edición 66, hay tres mujeres aspirando al premio, junto a dos hombres.

Lila Avilés por “Tótem”; Tatiana Huezo por “El Eco” y Elisa Miller por “Temporada de huracanes” son las nominadas de esta gala, mientras que el listado lo completan Rodrigo García por “Familia” y David Zonana por “Heorico”.

“Seguramente Arieles en categorías fundamentales como Mejor Dirección, Película u Ópera Prima van a recaer en directoras, pienso que hay algo que ya cambió y que el cine extraordinario que se hace en México por hombres y mujeres, ha llegado a un punto en donde las voces están pudiendo hablar de tú a tú y en el mismo nivel”, afirmó Tatiana Huezo en entrevista con El Sol de México.

“Y, aunque todavía falta, creo que hemos llegado a un punto muy importante no todavía de la equidad, pero sí de la visibilidad y existencia de un cine que está formulado, dirigido, producido, actuado, editado, fotografiado por mujeres maravillosas e inspiradoras”, agregó la cineasta.

No es la única terna donde destacan mujeres ya que en Mejor Película también están contempladas Huezo, Avilés y Miller; en Revelación Actoral cuatro de los seis nominados son mujeres, mientras que en Ópera Prima, figuran “Adolfo”, de Sofía Auza; “La hija de todas las rabias”, de Laura Baumeister, “Martínez”, de Lorena Padilla, “A cielo abierto“, de Mariana y Santiago Arriaga y “Todo el silencio”, de Diego del Río.

“Es importante que por segundo año consecutivo también tengamos más mujeres directoras que hombres, eso habla de una industria en donde las mujeres están teniendo una presencia muy consolidada, creo que es muy probable que tengamos a muchas mujeres ganadoras este año, incluyendo Mejor Dirección, no me toca a mí decirlo, pero hay una gran probabilidad, es cuestión de estadística y de ver las películas, todos los nominados tienen merecimientos para poder ganar, pero por estadística es probable que gane una mujer”, expresó Armando Casas, presidente de la Asociación Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMACC.

Las directoras y algunas actrices, que se dieron cita este miércoles en los Estudios Churubusco para la toma de fotografía oficial de los nominados al Ariel, esperan que, en un futuro, se equilibre la oferta laboral y que cualquiera logre crear alguna historia sin necesidad de enfocarse en algún tema específico de su género.

Tótem es el segundo largometraje dirigido por Lila Avilés. / Foto: Cortesía Cine Caníbal

“Las mujeres podemos contar cualquier historia, siempre hemos hecho cine, sólo que no nos nominaban. Me preguntan que por qué soy mujer y tengo al protagonista de mi película que es hombre, pero ese es el derecho que he ganado, puedo contar la historia de un hombre, una mujer, un niño, de un perro, da lo mismo”, sostuvo la directora Lorena Padilla.

“Siento que cada vez va a ser más equitativa la cosa. Espero que lleguemos al día en donde no estemos pensando si es mujer o si es hombre, sino simplemente la mejor película por la que votaron. Pero ahora sí hay que dar una lucha para que estemos 50 y 50 ocupando los puestos”, aseguró la actriz Ilse Salas.

Por otro lado, Armando Casas indicó que el Ariel de Oro, a Busi Cortés, quien falleció en junio pasado, se entregará a la familia de la cineasta, en un breve homenaje a la también guionista.

La ceremonia se llevará a cabo el 7 de septiembre en el Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco. Se espera que en los próximos años, la gala se desarrolle en otros estados de la República, aseguró Casas.

“También hay una idea, que espero se consolide en algún momento, de generar un patronato y por supuesto, consolidar patrocinios estables; la Academia nunca ha dejado de tener patrocinios públicos y acercamientos a los privados desde hace algunos años; además las películas que se inscriben pagan una cuota, pero eso es casi simbólico, representa un porcentaje pequeño”, concluyó el Presidente de la AMACC. Con información de Luis Valdovinos