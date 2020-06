Alistan la obra El Marido Perfecto con Lisa Owen y Jesús Ochoa

La pandemia lo puso en pausa. Además de verse obligado a suspender las temporadas de Rosa de dos aromas, Por qué los hombres aman a las cabronas y Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria, el productor Rubén Lara tiene en espera el estreno El marido perfecto con Lisa Owen, Jesús Ochoa, Rodrigo Murray y Cecilia Galliano, que se lanzaba al arrancar el segundo trimestre de este año.

“Se pospuso todo. Estamos esperando luz verde del Gobierno Federal, ahorita todo es incierto para los empresarios teatrales nacionales, hasta que nos den permiso”, declara en entrevista con El Sol de México el productor de teatro.

Adelanta de su nueva producción que “la esposa la encarnó décadas atrás la desaparecida Silvia Derbez, ahora le toca a Lisa y el marido es Jesús, con quien repito luego de la obra Conversaciones con mamá. Es un montaje con buenos actores en una comedia que querrás comértela. Sólo ensayamos la mitad del tiempo normal y lo que llevábamos está quedando bien padre para después de este encierro que estamos viviendo, nos va a venir bien reírnos que es la intención de las comedias, para que el público se divierta muchísimo”.

Y de Jesús Ochoa, añade: “él, hará del marido perfecto: un marido oprimido, manipulado por su mujer, siempre con un pie encima”.

TEATRO VIRTUAL, NO ES SU OPCIÓN

Al experimentado productor, el realizar teatro virtual en las plataformas de streaming y sin público en directo disfrutando las actuaciones del elenco, no le interesa. “No creo que funcione. El teatro es el teatro. Se tiene que ir a sentirlo en una butaca de frente a un escenario; esa comunión que hay artistas con el público. Al teatro jamás se le podrá sustituir, ni desaparecerá porque el teatro es la madre de todas las ramas de la actuación. A partir del teatro se crean todas las artes. No creo que desaparezca el teatro en vivo, ni que perdure el teatro en línea porque no hay magia. La magia se da en un escenario con los actores y un público sentado”.

Agrega que ha guardado la cuarentena por el coronavirus, “ahora yo estoy en el papel de amo de casa, aparte de leer libros. No dejo de lavar loza, tender mi cama, trapear, cocinar. Veo televisión, escucho música y salgo al balcón para ver la ciudad, o sea; no me la he pasado mal”.

Y como él afirma, “ante el panorama incierto de la vida teatral en México, siento que debemos salir adelante, porque los productores somos unos luchadores y somos los últimos de la canasta básica. Por eso que todos tenemos ganas de volver y empezar, al igual que nuestros actores y actrices, también ellos están preocupados aunque su optimismo es más fuerte, todos vamos en el mismo barco”.

Además, afirmó: “en esta cuarentena he extrañado al público, porque sin el público no somos nada. Tengo ganas de regresar para ver y escuchar las risas de la audiencia. Es lo máximo, sé que me gusta ganar dinero, pero yo amo el teatro estoy en este negocio por amor”.