Alicia Jaziz se pone en la piel de una adicta a las redes sociales

Alicia Jaziz es admiradora de las comedias juveniles, y desde que inició su carrera había soñado con participar en una. Por ello no dudó en aceptar un papel cuando llegó a sus manos el guion de la película Misfit, en la que interpreta a una influencer latina que se muda de Estados Unidos a Ecuador, perdiendo su popularidad de la noche a la mañana.

La actriz declaró que siempre ha considerado a las redes sociales como un arma de doble filo, pues por un lado dan a los usuarios la libertad de compartir todo el contenido que quieran, pero a la vez, muestran una realidad que no siempre es auténtica.

“Hay una cosa en estas plataformas que tiene que ver con el consumismo aspiracional, de tener más, tener lo de la otra persona. Hay un punto en el que hacen daño, y personalmente lucho con eso, con hacer contenido con responsabilidad, sobre todo cuando tienes tanta gente siguiéndote”, compartió con El Sol de México.

La intérprete reveló que como figura pública se ha llegado a sentir presionada ante la constante demanda por parte del público de ver contenido nuevo todos los días, pero afirma estar trabajando constantemente en lograr un equilibrio entre su profesión y su privacidad.

“Hay un balance, pero no puedo sentarme aquí y ser deshonesta, cuando trato de reflexionar sobre de las redes sociales. A veces me dan mucho miedo y ansiedad, porque mucha gente sabe de mi vida”, confesó. “No puedo actuar y que no sea público, porque de eso va mi profesión, pero también trabajo para mandar un mensaje positivo a quienes me ven”.

Misfit, que estrena el próximo 14 de octubre en Enchufetv, cuenta también con las actuaciones de Gimena Gómez, Julián Cerati, Jorge Ulloa y Nataly Valencia; todos ellos provenientes de diferentes países.

De acuerdo con la artista, esa variedad de nacionalidades dentro del casting reforzó el mensaje de la película. “La inclusión, es un poco de lo que habla la película, también está puesta en el exterior y en el detrás de cámaras. Se habla de la migración, y al final el 90 por ciento del elenco no somos ecuatorianos, tenemos un montón de culturas juntas”.

Además de este proyecto, Alicia estrenará próximamente un thriller en Apple TV+ titulado Now and then, donde compartirá un personaje con Marina de Tavira, que terminó de rodar recientemente en Madrid.