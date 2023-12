Al extremo cumple 15 años al aire

Con 15 años de transmisiones en los que se han producido cinco mil 700 programas, Al extremo, que actualmente es conducido por Uriel Estrada, Vanessa Claudio, Carlos Quirarte y Alex Garza, se mantiene como una de las revistas informativas mejor posicionadas en TV Azteca.

En el foro donde se realiza la emisión en vivo, bajo la producción de Verónica Palomares, el periodista Uriel Estrada, asegura que se “parte en tres” para cumplir con sus labores en la empresa.

“Llevo haciendo transmisiones los últimos tres años y me han significado los mejores años de mi vida. Al extremo me ha ayudado a aprender muchísimo en mi carrera profesional pero también me ha dado demasiado en el ámbito personal.

“Estoy muy contento por ser parte de estos 15 años de institucionalidad del programa en Azteca Uno. Y sí, aunque sé que se me complica mi agenda por el Noticiero de las 9:30 de la noche, va todo mi empeño y responsabilidad.

“En noticiarios matutinos comparto cuadro y lo combinó con el reporteo de calle. La verdad que mi día es apretado haya o no haya noticiarios mañaneros; todo trabajo lo agradezco, porque he combinado el dar las noticias diarias con mi labor en el entretenimiento como es en Al extremo”.

Vanessa Claudio, la ex reina de belleza y conductora que en el 2024 cristalizará su deseo de explorar su faceta de actriz al debutar en teatro, agregó que al tener dos años en el programa, “jhe visto un cambio padre porque se acrecentó con dos compañeros más en la conducción.

“La emisión cada día se va poniendo mejor porque hay una gran química y una buena relación entre los cuatro conductores, lo cual se refleja en la pantalla, siento que estamos trabajando como en familia, cuando abordamos temas serios, los tomamos con respeto y alzamos la voz cuando hay que hacerlo; tenemos la responsabilidad de entretener y de informar o hasta denunciar hechos non gratos”.

Carlos Quirarte, quien es el conductor encargado de los espectáculos, comparte: “Es muy interesante que se nos cuida mucho a cada uno de nosotros al salir al aire, un ingrediente del por qué tenemos audiencia vespertina, es porque en mi caso yo trabajo ofreciéndole al televidente lo que a mí me gustaría ver, por eso mi rostro siempre va a estar sonriente y no caras agrias y hasta llena de enojos. Y al final, lo que queremos es distraernos por medio de la televisión al lado de nuestros familiares y con temas de interés común, porque nuestros principales televidentes son los niños”.

Finalmente Alex, quien además es una cantante de banda y música ranchera, confiesa que se divierte en cada emisión. “Lo que más me agrada es que entre nosotros los conductores nos echamos carrilla. Sí lo vemos como un trabajo pero al final del día es una emisión de entretenimiento y la audiencia en cada segmento se ríe o se pone triste de acuerdo a la información, o se la pasan bien y nosotros ponemos el ejemplo de estar felices con lo que hacemos”.

Alex anuncia que en el 2024 dará a conocer su nueva producción discográfica con una versatilidad de sonidos como banda, ranchero y otras fusiones. Sin embargo lleva más de una década en la locución.

Al extremo se transmite de lunes a viernes a las 16:00 horas por Azteca Uno y los fines de semana con Rafael Mercadante y Aline Hernández.