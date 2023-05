Adri Torrón canta sus vivencias

La cantautora dominicana Adri Torrón lanza desde México su nuevo corte digital, Será, que, dice en entrevista con El Sol de México, “habla de esa o esas emociones que te provoca la persona que quieres y de preguntarte qué será, si pasará, si me piensa o será que le gusto. Tiene vivencias personales en cuestiones del amor que le impregné en base a mi experiencia cuya letra me es muy significativa”.

En su cuarta visita a nuestro país, la artista, quien tiene influencias musicales de las mexicanas Danna Paola y Sofía Reyes, asegura que no tiene intenciones de rivalizar, sino formar parte de una comunidad. “Estoy en la música y no quiero ver a mis antecesoras como competencia. Las aprecio y las veo como colegas, ya que todas tenemos un espacio en la industria del entretenimiento para brillar, para hacer lo que nos gusta. Yo apoyo al talento dominicano, al talento mexicano que me encanta”.

En los últimos mese, cuenta, “me enfoque en el proceso de encontrarme a mí misma, pensar en mi salud mental, estar con mi familia y hacer música, escribir letras, producir; fue una etapa de crecimiento musical y al salir de la pandemia, Warner me firma y aquí estoy”.

Ya tiene varios cortes sencillos virtuales colocados en las plataformas de música, y Será, la ratifica como cantautora pop en coautoría con Wandy y Morelli, que también forma parte de su proceso de crecimiento. “Soy una persona diferente, en el 2020 aún era una jovencita insegura y encerrada y desde que hubo ese abrir puertas postpandemia, me siento con una seguridad plena, con un trabajo de escritura musical que tengo que defender”.

Su anterior corte digital fue Siempre contigo, que aborda “ese sentimiento de la chica o chico que le dice al ser amado que estarán en esta vida o en la otra, que estarán juntos. Fue un tema que el público recibió con mucho amor y que yo hice con todo el amor del mundo”, detalló en la charla.

La cantautora de 20 años reveló que en sus próximas composiciones planea tratar otros temas que considera importantes, como el cuidado del medio ambiente y los animales. “Es muy importante resaltar estos asuntos y crear conciencia entre la juventud, sí, lo haré en algún momento, pero ahora estoy en el amor, desamor y en el crecimiento personal y conocerme a mí misma por medio de mis canciones”, confió.