Academia tardó 49 años en disculparse con actriz nativo-americana tras discurso en los Oscar

Durante la primera edición de los premios Oscar que se televisaba, Sacheen Littlefeather se llevó todos los reflectores al llegar en representación del actor Marlon Brando para rechazar la estatuilla.

La razón fue clara, ya que al momento de dar su discurso, la mujer nativo-americana explicó que la industria ha maltratado a los indios estadounidenses, además, expresó el caso de Wounded Knee donde fueron masacradas cientas de personas de la comunidad.

Aunque su breve conferencia fue aplaudida por parte de la audiencia, también fue recibida con abucheos, gestos racistas y bromas posteriores por parte de los presentadores de la gala, Raquel Welch y Clint Eastwood.

1973: Native American actor Sacheen Littlefeather boo'd (and cheered) by Hollywood at the Oscars before being mocked by Clint Eastwood and almost physically assaulted by John Wayne simply for asking that Indigenous people not to be dehumanized in film.pic.twitter.com/BgOiuBq4hR — Rafael Shimunov (@rafaelshimunov) October 11, 2021

Luego de 49 años, la Academia de Hollywood anunció que envió una carta de disculpas a Littlefeather.

"Cuando subiste al escenario en 1973 para no aceptar el Oscar en nombre de Marlon Brando en protesta por la tergiversación y el maltrato de los nativos americanos por parte de la industria cinematográfica, hiciste una declaración poderosa que continúa recordándonos la necesidad del respeto y la importancia de la dignidad humana", dijo David Rubin, actual presidente de la Academia.

Aunque la carta fue escrita el pasado 18 de junio, se hizo pública este lunes ya que la institución confirmó que el 17 de septiembre Littlefeather será la protagonista de un evento organizado en el Museo de la Academia de Los Ángeles para conmemorar el 50 aniversario del momento.

El presidente de la Academia consideró que Littlefeather soportó el abuso injustificado por pararse a hablar y pedir respeto, mientras que la carga emocional y el daño a su carrera son irreparables, por lo que solamente quedaba pedir perdón.

"Durante demasiado tiempo no se ha reconocido el coraje que demostraste. Por ello, ofrecemos tanto nuestras más profundas disculpas como nuestra más sincera admiración", añadió.

La actriz responde a la Academia

Por su parte, Littlefeather no dejó pasar la oportunidad y respondió con un comunicado en el que bromeó con la "paciencia" de las comunidades indígenas.

"Sobre la disculpa de la Academia, nosotros somos gente muy paciente. ¡Solo han pasado 50 años! Tenemos que mantener nuestro sentido del humor en todo momento, es nuestro método de supervivencia", escribió la mujer, ahora de 75 años.

Para Brando, que ya contaba con un Oscar por protagonizar On the Waterfront en 1954, el rechazo del premio no estuvo seguido de represalias: la Academia sigue considerándolo el ganador de esa edición y lo nominó al año siguiente por Last Tango in Paris.