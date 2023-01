Abuelo soltero, protagonizada por José Lui Cordero, llegará a la pantalla este año

El actor y músico José Luis Cordero, conocido por su papel de Pocholo en la serie Papá soltero, declaró que en este 2023, “estamos más cercanos de que se estrene la continuidad de nuestro primer unitario, para hilar la historia con la de Abuelo soltero.

Reconoció qué por la retransmisión de Papá soltero los fines de semana en televisión él sigue vigente. “Gracias a Dios mi imagen está en la mente de los televidentes, porque se siguen repitiendo nuestros programas. Estamos muy contentos porque vamos a regresar a la barra de comedia del canal Las Estrellas”.

Entrevistado por El Sol de México, informó que Abuelo soltero, es producida por César Costa y Gerardo Quiroz.

A 36 años de la aparición de Papá soltero, serie que se transmitió de 1987 a 1994, Pocholo lamentó que Edith Márquez no sea parte del elenco base en la nueva versión, “porque es una artista de las buenas en la música y ya no formó parte de los nuevos capítulos.

“Sin embargo, no se descarta que en futuros episodios se invite a Edith para una participación especial”, confió en la charla José Luis Cordero.

Afirmó que la actriz Lupita Sandoval, entra en el personaje de Gumara en lugar de Aurora Alonso.

“Fue emocionante ver renovada la escenografía, los departamentos y sobre todo el libreto, a más de 36 años de los primeros capítulos, me dio nostalgia. Antes, me pintaban las canas, ahora no encontraba como desaparecerlas”, bromeó.

Con Abuelo soltero, agregó el actor, “se pretende rescatar los valores de la familia”, tal como sucedió con la serie original, en la que un hombre viudo estaba al cuidado de sus tres hijos.

El actor, que hace el papel del portero del edificio donde se desarrolla la trama afirmó que con esta nueva versión, “no venimos a competir, venimos a aportar a la sociedad, a la familia, a que haya valores, más educación y aprendizaje en los niños y adolescentes, que se les dé respeto a los adultos. Nuestro programa trae mensajes con una vista hacia el futuro de la familia, de unión, de amor, y de respeto. Venimos a aportar sólo cosas bonitas”.

Confía que el público de televisión, “nos dé rating, porque es quien tiene la última palabra. Es como el teatro, la obra permanece porque acude el público. Igual sucede con las salas de cine, película que no tenga audiencia, la quitan de la programación”, finalizó.