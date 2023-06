Abuelas arman una batalla en la cocina del reality Batallas Abuela’s

El colombiano Mario Ruiz es el conductor del reality Batallas Abuela´s Kitchen que tiene como peculiaridad reunir a la familia en un formato que resalta la tradición y la unión de los latinos a través de la cocina.

“Estamos acostumbrados a ver programas de cocina, pero no abuelas frente a millennials o centennials preparando alimentos, y como tal, es una competencia pero no para ver quién es el mejor, sino hay que verlo con ese toque familiar, porque concursan las abuelas con sus nietos o bisnietos, compitiendo para llevarse cinco mil dólares a la casa”, describe Mario Ruiz.

A partir del viernes 23, tres abuelitas, una mexicana que es a todo dar, una panameña echada pa’delante con mucho tumbao y una boricua, todo amor y ternura -definidas así por Mario-; competirán en cada emisión con sus mejores armas en el arte culinario, el primer lugar se lleva un premio de cinco mil dólares.

Ruiz, con una experiencia en la conducción de ocho años y amigo de los también influencer mexicanos Juanpa Zurita y Mario Bautista, manifiesta que los televidentes verán a tres bellas damas preparando suculentos manjares hechos con la experiencia que la vida les ha dado en cada una de ellas en sus respectivos hogares.

“Me encanta trabajar con abuelas, porque en casa mi mamá ya es una abuela porque tiene 71 años, es mamá, abuela y bisabuela y excelente cocinera. Entonces este programa tiene un aire parecido a lo que me gusta hacer hasta en casa, ponerle mi toque cuando le ayudó a mamá”, comentó en entrevista.

El conductor juvenil revela la identidad de las abuelas concursantes: la abogada Patty Lavalle de México; Carla Dawkins de Panamá y la actriz Eneida Mascetti de Puerto Rico. A ellas, se les verá en acción para probar su sazón.

Mientras que los chefs-jueces son Octavio Ortega de México; Margarita Bernal de Colombia y Adolfo Cavalie de Perú.

“Desde el primer minuto del primer capítulo que se rodó en el set capté puros aprendizajes por parte de los tres participantes guiados por las abuelas”.

Ante la pregunta de cuál abuelita le impactó más por su alegría, su atinado sazón o destreza para el manejo de los alimentos en el arte culinario, precisó en la entrevista con El Sol de México

“Las tres abuelas son como las dueñas de la cocina, sentí que eran mis abuelas, tuvimos una conexión increíble, un amor recíproco. Encontré en las tres el toque mágico para este show y la gente se va a dar cuenta en los seis episodios.

“Cada una tiene mucha personalidad, dan mucho amor y lo entregan porque son carismáticas, sonrientes, y sobre todo tienen sazón inigualable; no tengo ninguna favorita, me llevo bien con las tres, porque de las tres aprendí mucho y a mí me gusta la comida y sí me divertí con las tres”.

Abuelas superan desafíos en cada uno de los seis capítulos del show que está disponible a través de The Roku Channel, que se puede ver en el dispositivo Roku a partir del viernes 23 de junio.