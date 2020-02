10 Clásicos del cine que no fueron nominados a Mejor Película por la Academia

El reconocimiento en la industria del entretenimiento siempre es de gran ayuda para poder triunfar y difundir los proyectos que involucran a cientos de personas.

El contexto en el que se desarrollan muchos filmes a veces no es el propicio para ser digno de la admiración del público. No es, sino hasta tiempo después, cuando algunas películas logran tener la aceptación de la audiencia, "hasta no ver, no creer".

Algunas de estas obras del séptimo arte incluso se transforman en referentes de la cultura cinematográfica al presentar una forma diferente de hacer películas, ya sea en su discurso, diálogo, actuaciones o impacto social; son recomendadas y vistas por los cinéfilos como iconos de la cultura popular. Y aunque hay muchos ejemplos de esta situación, te presentamos 10 películas más famosas que no fueron nominadas a Mejor Película en su momento por la Academia.

1. Psicosis (1960)

La película más conocida del director Alfred Hitchcock, aparece en innumerables listas de las mejores películas de todos los tiempos. Fue nominada por la Academia para "Mejor Director", "Mejor Cinematrografía", "Mejor Dirección Artística" y "Mejor Actriz de reparto" pero no fue considerada para el premio estelar: "Mejor película"

La escena de la bañera ha sido parodiada en otras películas y metrajes.

2. Seven (1995)

Dos investigadores, caracterizados por Morgan Freeman y Brad Pitt, enfrentan los asesinatos de 7 personas, cada uno relacionado con un pecado capital.

3. Espartaco (1960)

Un film dirigido por Stanley Kubrick , uno de los mayores generadores en la industria fílmica popular. Aunque Kubrick nunca ganó un oscar como "Mejor director", dejó entre sus obras varias joyas del cine como "La naranja mecánica" y "El resplandor".

4. 2001: Una odisea en el espacio (1968)

Otra joya de Kubrick, esta vez de ciencia ficción. Sentó las bases del género y mostró al mundo una visión nueva sobre el viaje al espacio. Ganó el oscar a "Mejores efectos especiales" pero no estuvo nominada en la categoría principal.

5. Rebelde sin causa (1955)

Este clásico presentó una innovación en el manejo de cámaras; meses después de su estreno en 1955 moriría su protagonista, James Dean, en un trágico accidente automovilístico.

6. Matrix (1999)

Aunque ganó cuatro estatuillas de la Academia, no figuró dentro de la categoría a "Mejor Película". Causó revuelo en demasía en su tiempo teniendo después una segunda y tercera entregas.

7. El bebé de Rosemary (1968)

Dentro de las películas de terror, es un referente mundial. Dirigida por Roman Polanski , cuenta la historia de un matrimonio que se muda a Nueva York sin saber que sus vecinos pertenecen a una secta satánica.

8. Volver al futuro (1985)

¿Quién no conoce esta película? Una de las trilogías más populares y amadas por el público. Tomando como concepto los viajes en el tiempo, los artículos de la visión del futuro en 2015 fueron incluso fabricados por algunas empresas en la actualidad.

9. El Show de Truman (1998)

Considerada por muchos cinéfilos como la mejor película de Jim Carrey, presenta una crítica a la explotación mediática de los reality shows.

10. Blade Runner (1985)

Al parecer, la ciencia ficción no era un género preferido por la Academia, pues este film es un referente de culto de esta categoría. Plantea el dilema ambiguo de la relación del ser humano con la tecnología. Solo fue nominada a "Mejor Dirección de Arte" y "Mejores Efectos Visuales" , categorías que no ganó.