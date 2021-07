Transportistas del ramo turístico no han recuperado empleos perdidos por la pandemia

Aunque los transportistas del sector turismo han recuperado su actividad económica en un 40 por ciento, con la reapertura de los parajes turísticos y la reactivación de los viajes, lamentablemente el empleo que se perdió en el 2020 a causa de la pandemia por el Covid-19, no se ha recuperado ni en un 30 por ciento.

Señaló lo anterior el Consejero Nacional de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza, quien manifestó que la pandemia provocó que muchos hombres-camión y pequeños transportistas perdieran su patrimonio, porque se vieron en la necesidad de cerrar sus empresas y vender sus unidades; algunos se fueron a trabajar a otros sectores dentro del estado, y otros siguieron operando camiones, pero en el rubro de transporte de personal y transporte público.

Ante ello, apuntó que es muy importante los turistas cuiden las medidas sanitarias cuando salen de viaje, para que no siga creciendo el nivel de contagios, pues sería devastador para los transportistas turismeros retroceder hasta un semáforo rojo, ya que se perdería el poco empleo que se ha recuperado y dejaría en la lona, peor de lo que ya estaba, al gremio transportista.

"Lamentablemente todavía se está trabajando con números rojos, porque las operaciones turísticas no se pueden recuperar al cien por ciento en un par de meses; esperemos que la gente siga cuidándose para que no sigamos en retroceso, y que no se vuelvan a cerrar las playas y parajes turísticos. El dinamismo turístico que se está teniendo nuevamente en las playas y en los Estados, volverá a reactivar el flujo de circulante, que es algo que la gente requiere", expresó.

Finalmente dijo que esperan que el nuevo gobierno estatal tenga la disposición de trabajar en conjunto con el sector transportista potosino, pues, sobre todo la Huasteca Potosina tiene un gran potencial que se puede aprovechar y donde los transportistas turismeros pueden coadyuvar, para detonar aún más el turismo de la región.