¿Sabías que puedes escuchar audios de WhatsApp en el iPhone sin que se den cuenta?

A quién no le gustaría escuchar los audios de WhatsApp en el iPhone sin que la otra persona se entere, pues todos encantados de poder hacerlo. Así que continúa leyendo para que conozcas las diversas maneras de hacerlo.

La compañía trabaja en ofrecer más opciones de privacidad, pero hasta que ello no suceda, hay que aprovechar, por eso te contamos algunas opciones para que te enteres de lo que te han dicho, sin dejar rastro.

Como sabrás existe la posibilidad de marcar o no la confirmación de lectura o reproducción de un audio en los chats individuales, esta opción no funciona en los chats grupales. Pero no te preocupes, existen varias opciones que no requieren descargar ninguna app adicional.

Escucha los audios de WhatsApp sin abrirlos

Envíalo a tu propio chat

Primero que nada tienes que envíarlo a tu propio chat, así que crea un chat contigo mismo. Para ello solo debes grabar tu propio número y buscarte en la lista de contactos. Una vez que recibas el audio, solo debes reenviarlo a un contacto y reproducirlo en este chat sin temor a ser descubierto.

En el futuro este mismo chat te podrá servir para guardar fotos, otros audio o enlaces de interés si así lo deseas.

Guardar el archivo

Parecida a la opción anterior, esta consiste en enviar el audio a otra aplicación para reproducirlo sin que el destinatario se de cuenta. Entre las opciones para cumplir el cometido podemos optar por enviárnoslo por correo o a otras apps como Telegram.

Debes guardarlo en el Drive también es otra opción para tenerlo y reproducirlo desde el móvil o el ordenador.

Reprodúcelos fuera del chat

A partir de la versión 22.4.75 de WhatsApp, los usuarios pueden reproducir los archivos de audio al salir de WhatsApp.

Ten en cuenta que esta opción no garantiza que quien la envió no se entere de que recibimos la nota de voz. Pero es una alternativa disponible recientemente que permite escuchar el audio que nos pudimos haber enviado a nuestro propio chat mientras realizamos otras actividades en nuestro iPhone.

Olvídate del modo avión

Si piensas en optar por esta alternativa debes saber que es una herramienta momentánea. Pues en cuanto se desactiva el Modo Avión, el doble check azul nos delata y llega inmediatamente al emisor.

Sea cual sea la razón para querer escuchar el audio de WhatsApp, sin que el remitente sepa si realmente ha escuchado o no su mensaje de voz, tienes todas estas opciones para probar.