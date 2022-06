Llegará iOS 16 a tu Iphone con nuevas características en la interfaz

Apple presentó oficialmente su nuevo sistema operativo iOS 16, una versión que ya esperaban los seguidores de la manzana mordida tras los cambios en iOS 15 que presentó diversos fallos.

La empresa de Cupertino promete que este sistema será mucho más eficiente, ágil y personalizable. Uno de los más notables es el cambio en la pantalla de bloqueo para hacer una personalización a fondo con estilos predefinidos y selección de estilos de fuente de la hora, así como colores. Se podrá colocar además el Widget del Clima con animación en tiempo real. Además de incorporar un carrusel de fotos o carpetas completas de imágenes.

Apple también va a rediseñó las notificaciones, que ya no serán una molestia visible en la pantalla de bloqueo, ahora estarán abajo de la pantalla también en una especie de carrusel para garantizar la limpieza visual de la pantalla.

Cortesía Apple Event WWDC 2022

iOS 16 mejoró el texto en vivo ¿Qué significa? Que la cámara de tu Iphone puede detectar texto en una foto y lo convierte en archivo que inclusive puede modificarse en notas, pues ahora también la función estará disponible en video, es decir, si tu cámara está tomando video y se detienen en un sitio con un anuncio, podrás convertir en formato de texto esas letras, con una gran utilidad en tutoriales.

En el tema de Mapas, Apple mejoró la eficiencia de su aplicación con una mejor interfaz, diseño y correspondencia, permitiendo añadir paradas en una ruta., sólo pidiéndole a Siri que lo haga sobre la marcha, con un comando de voz.

El nuevo sistema operativo añade más funcionalidades y compatibilidad al apartado CarPlay para que se despliegue la automatización en las unidades. Apple hizo alianza con varias ensambladoras como Nissan, Ford, Audi, Honda, Renault, quedando fuera Volkswagen, BMW, KIA, entre otras. El lanzamiento de la nueva CarPlay llegará pronto en diferentes vehículos.

Otra gran novedad de Fotos en iOS 16 es la capacidad de "cortar" siluetas y objetos de una imagen y "pegarlo" en otras aplicaciones, todo sin necesidad de una app o herramienta adicional ¡Una maravilla!"

Cortesía Apple Event WWDC 2022

¿Qué equipos quedan fuera y no reciben la actualización?

Los Iphone 6, 6s, 6 Plus, 7 y 7 Plus ya no recibirán el nuevo iOS 16

¿Qué equipos si podrán acceder al nuevo sistema operativo?

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

¿Cuándo llega iOS 16 a México?

La actualización en los Iphone será a partir del mes de Septiembre próximo, de la mano del nuevo Iphone 14