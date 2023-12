SAT se embolsa 18 mil mdp en multas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo un monto histórico por el cobro de multas fiscales al cierre del tercer trimestre del año con un total de 18 mil 102.8 millones de pesos. Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se trata de la cifra más alta desde que se tiene registro en el año 2000 y también representó un incremento de 12.45 por ciento anual.

“Con ayuda de la tecnología, al SAT le resulta muy fácil el cobro de adeudos. Podríamos pensar que hay una fiscalización más agresiva, pero en realidad es el efecto de la implementación de la tecnología que les da mayor información”, aseguró Rolando Silva, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

En entrevista con El Sol de México, el especialista recordó que el SAT tiene una serie de convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Infonavit y hasta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el intercambio de información de los contribuyentes.

“Son procesos electrónicos absolutos, es decir, se va dejando de lado el proceso donde el auditor revisa si hay una mala empresa y al momento de cobrar, ya llegan con elementos para estar seguros que hay un incumplimiento fiscal”, puntualizó el especialista del IMCP.

Desde la administración de la exjefa del SAT, Raquel Buenrostro, el organismo elevó sus actos de fiscalización al redoblar los esfuerzos para combatir la evasión y elusión fiscal, tanto de personas físicas como morales.

Así, destaca el cobro de adeudos de grandes empresas como BBVA México, Alsea, Walmart, FEMSA, América Móvil, entre otras.

Además, se pusieron en marcha diversas iniciativas digitales, como plataformas web o aplicaciones móviles, para promover el pago de impuestos o la corrección de datos fiscales de los contribuyentes.

Los datos del SAT, que ahora encabeza Antonio Martínez Dagnino, refieren que de los 18 mil 102.8 millones de pesos de multas, cerca de 73 por ciento corresponden a correcciones fiscales, que es cuando el contribuyente se pone al corriente en el pago de impuestos o actualiza de manera tardía sus datos ante la autoridad.

A este monto le siguen las amonestaciones por incumplimiento o extemporaneidad a requerimientos del R.F.C. y control de obligaciones, de las cuales el SAT obtuvo tres mil 334.9 millones de pesos, que equivalen al 18 por ciento de todas las multas registradas.

De igual forma, la autoridad fiscal recaudó mil 36.3 millones de pesos por infracciones a disposiciones de comercio exterior, ya sea por trasladar mercancía prohibida en el país o ingresarla sin previa declaración, por citar algunos ejemplos.

“A pesar de que hay un número considerable de multas, como se ha utilizado el proceso de invitación a cumplir con obligaciones, los actos que se cumplen también son espontáneos y entonces no aplica una multa porque el contribuyente paga por sí solo sus adeudos”, agregó el vicepresidente de fiscal del IMCP.

Multas por no habilitar buzón tributario

En días recientes, el SAT exhortó a todos los contribuyentes para habilitar su buzón tributario y evitar multas, las cuales van desde los tres mil 420 pesos hasta 10 mil 260 pesos.

A través de esta herramienta, las personas pueden recibir notificaciones sobre su situación fiscal, lo que incluye beneficios o facilidades para el pago de impuestos, requerimientos de la autoridad sobre alguna irregularidad, entre otros datos.

De acuerdo con el organismo fiscal, las personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y los asalariados y asimilados a salarios con ingresos anuales en el ejercicio inmediato anterior menores a 400 mil pesos, pueden no habilitar este buzón.

“La imposición de multas o incluso suspender los sellos digitales para la emisión de facturas son algunas de las consecuencias que puede traer no habilitar el buzón. No conocer la obligación, no te exime de ella”, añadió el ejecutivo del IMCP.