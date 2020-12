Restaurantes y banquetes de SLP reportan bajas ventas en este diciembre

Este mes de diciembre ha sido muy atípico para el sector restaurantero y de servicio de banquetes, pues a diferencia de la misma temporada del año pasado, las ventas en restaurantes han caído un 30 por ciento y las reservaciones para banquetes en un 95 por ciento.

Informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Carlos Banda Calderón, quien comentó que, ante la cancelación de las posadas y fiestas navideñas en las empresas de la Zona Industrial, muchos de los prestadores de servicios de banquetes se quedaron sin trabajo, porque en esta temporada esos festejos eran su fuerte.

No obstante, están ofreciendo sus servicios a las familias potosinas para las cenas de Navidad y Año Nuevo, y aunque la respuesta ha sido favorable, esto nunca suplirá las ventas que se tenían antes con las fiestas de las empresas.

En cuanto a la afluencia en los restaurantes, dijo que hasta el momento ha habido buena aceptación de los comensales en hacer sus convivios navideños en los establecimientos. Asimismo, invitó a los potosinos a que, si van a acudir en estas fechas a un restaurante, hagan una reservación con tiempo, pues están operando a una capacidad del 50 por ciento.

“Mucha gente está lastimada económicamente, mucha gente ha preferido no salir de casa, y otros desafortunadamente han perdido familiares y eso a muchos no les permite salir a disfrutar estas fechas. Sentimos que no vamos a estar a la altura de 2019 en cuanto a ventas”, expresó.

Por otro lado, el empresario indicó que la mayoría de los restaurantes no trabajarán por la noche los días 24 y 31 de diciembre, principalmente por las restricciones sanitarias que establecieron las autoridades, para evitar que la gente salga a las calles; sin embargo, cada negocio dará a conocer a sus comensales si operarán o no en estas fechas.