Prohibición de quesos y yogurt provocaría incremento en precios advierten comerciantes

Con la prohibición de más de 20 productos denominados como “queso” y “yogurt”, por parte de la Secretaría de Economía Federal, se corre el riesgo de que haya incrementos en los precios de los productos, pues las compañías tendrán que hacer ajustes en sus producciones, y eso les implicaría un gasto, lo cual posteriormente se traslada en un aumento para el consumidor final.

Así lo manifestó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien cuestionó el por qué después de varios años de estar a la venta estos productos, justamente ahora deciden sacarlos del mercado, sobre todo porque se supone que las dependencias correspondientes verifican los productos que fabrican las empresas, antes de ofrecerlos al consumidor, por lo que consideró que es otro pretexto del Gobierno Federal para sacar más dinero.

Externó que con esta decisión, y con el nuevo etiquetado en los alimentos y bebidas azucaradas, el Gobierno Federal sólo ha demostrado que quiere imponer más impuestos, lo cual perjudicará aún más la economía de las empresas mexicanas y de los negocios que comercializan los productos.

“Después de tantos años que autorizaron estos productos, que se supone que los revisaron, ¿ahora ya no sirvió?, yo no sé dónde están las autoridades. Cuando sale un producto y lo autorizan, es porque se supone que lo revisan. Yo no sé qué pretende el Gobierno queriendo cobrar más impuestos, justo cuando la economía está más mal, y que nuestras ventas han bajado”, expresó.

Finalmente dijo que, aún no se pueden hacer cálculos de si estas acciones emprendidas por la Secretaría de Economía generarán pérdidas económicas para las tienditas, pues aún no saben hasta donde llegarán las afectaciones, es decir si sólo se quedarán en sanciones para las empresas productoras, o si van a andar molestando a las tienditas o supermercados que comercializaban estos productos.