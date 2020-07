Negocios que evolucionen al comercio digital sobrevivirán a la pandemia: Luis Isaac Rojas

La aplastante realidad de la pandemia del coronavirus, con sus estrepitosas consecuencias económicas, ha llevado a muchos negocios a cerrar o en el mejor de los casos, a replantearse su estructura.

Y aunque el panorama parece ser desolador para las pequeñas y medianas empresas, tenemos un nicho de oportunidad con el comercio digital.

“Debemos evolucionar al comercio digital, entrar a una nueva normalidad económica con las plataformas para ventas On Line, esto ya no es el futuro, es el presente”, expresó Luis Isaac Rojas Montes, presidente de Patria Nueva quien precisó la necesidad de adaptarse al nuevo contexto social tras la pandemia, “bien dicen que no será el más fuerte el que sobreviva, tampoco el más inteligente, sino aquel que se adapte al cambio”.

Rojas Montes precisó que el emprendimiento es una alternativa para enfrentar la crisis generada por la pandemia, “ahora es más fácil porque antes era el trato Face ti Face, es decir cara a cara, se necesitaba infraestructura como un local y una gran inversión, pero ahora todo se puede hacer a través de una computadora, con una oficina virtual que es un teléfono celular, los espacios de promoción en redes sociales que son gratuitos, voluntad, dedicación y buen trato”.

El presidente de Patria Nueva se encuentra desarrollando un programa de capacitación digital para ayudar a la población a adaptarse al cambio, “es un Webinar gratuito y de gran ayuda, ahora no solo se trata de salir a las colonias y visitarlas, el compromiso es enseñarles a pescar en estos nuevos tiempos, y nuestro esfuerzo es vital para que puedan afrontar esta nueva circunstancia social, difícil, complicada pero llena de oportunidades”.