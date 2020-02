Necesarios nuevos modelos de negocio para incentivar la inversión: IPAC

Es necesario buscar nuevos modelos y estrategias de negocio para que el sector empresarial pueda seguir invirtiendo en el país, pues se mantiene una gran incertidumbre económica con los cambios en las políticas públicas que el Gobierno Federal ha implementado.

Señaló lo anterior el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil, quien manifestó que el arranque de este 2020 ha sido complicado para todos los sectores productivos en materia económica, y que mientras no haya la certeza jurídica para generar nuevas inversiones, el crecimiento del país no será mayor al 1.0 por ciento.

Presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil / Daniel Esquivel

“Mientras haya incertidumbre nadie apuesta sus capitales a ningún lado, es una regla básica. La incertidumbre continúa, el problema es que nuestro presidente hablaba de una Reforma Fiscal y no sabemos si la va a hacer o no, entonces uno como inversionista no sabe qué esperar, porque el SAT dice que sí se va a hacer pero el presidente dice que no, es ilógico”, expresó.

Así mismo el empresario consideró que, aunque se prevé que este año nuevamente habrá un bajo crecimiento en la economía, el T-MEC podría ayudar un poco a dar algo de esa certeza que se necesita para invertir, sin embargo será hasta finales de este 2020 cuando se refleje en qué medida beneficiará a los diversos sectores productivos del país.

Industriales Potosinos A.C. (IPAC) / Daniel Esquivel

“Tenemos que voltear a ver al cambio de los paradigmas empresariales, no podemos quedarnos sentados a esperar a que el T-MEC nos solucione la vida, tenemos que buscar nuevos esquemas de negocio, hay empresas con valor compartido, debemos buscar modelos de capitalismo consciente; el tratado nos va a ayudar pero no es la solución, porque allá afuera el paradigma de los empresarios está cambiando totalmente”, apuntó.