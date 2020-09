Más soluciones y menos política: Luis Isaac Rojas

La actual pandemia requiere como nunca que se tomen decisiones de manera inmediata, pues las necesidades de la población no esperan; millones de mexicanos precisan de la ayuda pues no tienen cómo solventar sus gastos. Buena parte de las empresas no pueden pagar sus nóminas y los trabajadores informales que viven del día a día no tienen un sustento.

Así lo expresó Luis Isaac Rojas Montes, presidente de la organización civil Patria Nueva quien recordó al ilustre pensador alemán Bertolt Brecht, "el peor analfabeto es el analfabeto político, porque no sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la renta, de los zapatos o de las medicinas, dependen de decisiones políticas".

A propósito del segundo informe de Gobierno Federal, se debe reflexionar sobre la necesidad de impulsar políticas públicas que ayuden verdaderamente a la sociedad, "¿Qué es tener una política pública? Es saber adónde se va, cómo se va y a qué se va, porque no basta con tener un ideal político".

Rojas Montes expuso que más allá del juego preelectoral, son tiempos de actuar en medidas y leyes que amortigüen el impacto de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, "por eso necesitamos menos política y más soluciones, menos intereses de grupo y más interés general, diríamos pues, más trabajo con ética pública y menos protagonismo".