Máquinas para preservar tenis, la sensación del CES 2023 de Las Vegas

LAS VEGAS, Nevada. Michael Stokes, de LG Electronics, es uno de los hombres que más habla durante la feria de tecnología más importante del mundo, él está al lado de unas cajas de plástico transparente, como esos cubos de cristal que sirven para exhibir relojes Rolex y joyas de Cartier. En este caso, guardan calzado que por su diseño en los años 80 podríamos decir que era deportivo, y que hoy se considera coleccionable y muy costoso. Michael Stokes es uno de los hombres que más habla porque interminablemente se acercan los visitantes a este gigantesco espacio diseñado por la empresa coreana para lanzar sus últimos modelos de tecnología para preguntarle para qué son esas cajas y esa especie de frigobar de color rojo que abre y cierra cada que comienza a describir esas piezas.

“Este es el LG ShoeCase”, empieza nuevamente Stokes a explicar. Adentro de la caja unos Nike negros con blanco giran como pastel en aparador antiguo. “Preserva tus tenis, es una caja de control de humedad, y los refresca y además están protegidos por un plástico que frena los rayos ultravioleta, entonces el sol no le afectará los colores a tu par de zapatillas.

También, con un sencillo menú, puedes cambiar el color que le cae al interior de la caja a tus zapatos. Puedes poner cuatro cajas juntas, una encima de la otra, y programarlas para que hagan lo mismo al mismo tiempo”. Calcula que costará unos 150 dólares cada caja, pero aún no están a la venta en ninguna parte del mundo.

Michael después abre la especie de frigobar que está debajo de la caja, es como la caja, pero de triple altura, cerrada y coloreada con un rojo mate que parece un simple soporte para el par de tenis. “Es donde pondrás tus zapatos, es el Styler, los metes, bajas una especie de palanca y los ajustas así para quitarles olor y limpiarlos.

Usa vapor también para hidratar la piel.

Caben dos pares a la vez y puedes elegir el material del calzado que limpiarás. Si tienes piel, tecleas piel, tela, pues tela. Le dará un tratamiento diferente a cada par. No quieres echar vapor muy caliente en la piel porque la echarás a perder”.

Esperan comenzar a vender estos aparatos en el último trimestre del año. Calcula que el limpiador de zapatos costará unos 800 dólares cuando salga a la venta en el mundo, pues hoy ni siquiera está a la venta en Corea del Sur. Pero esos precios que suelta no son fiables, pues un día nos dice un precio, otro día otro, y el mismo día,puede variar su expectativa.

Este es uno de los productos que más llamó la atención durante la feria de tecnología de Las Vegas, el Consumer Electronics Show, y cumple también con la idea de la compañía de centrarse en brindar primeras, únicas y nuevas experiencias en todos sus productos. Sí, en este CES en el que se regresó a lo presencial después de dos años de pandemia y una apertura tímida en 2022 con pocos invitados y menos empresas, había muchas pantallas planas y transparentes, monitores para jugadores, sillas de descanso y mundos virtuales que prometen no ser tan agresivos. Muchos autos inteligentes y prototipos y eléctricos e incluso estaba en funcionamiento el Loop.

The Vegas Loop, de The Boring Company de Elon Musk, apareció este año como una de las atracciones del CES. Afuera del Convention Center, donde se desarrolla gran parte de las exhibiciones, están las escaleras eléctricas que te bajan a una especie de estación de Metro, pero en lugar de formarte para meterte a un vagón, te asigna una persona vestida de negro el número de una fila dependiendo tu destino. No hay mucho todavía hacia dónde ir: Salón Norte, Central, Sur y la estación Resorts World. Y todavía no es un tren de alta velocidad para grandes distancias (el hyperloop, tan anunciado), simplemente te suben en un Tesla y te llevan a tu destino por debajo de las calles de esta ciudad, a través de unos túneles que algunos claustrofóbicos podrían detestar. El sistema estaba planeado para transportar a unos cuatro mil 400 visitantes por hora alrededor de estas estaciones que conectan con transportes tradicionales a hoteles en donde se llevan a cabo otras sesiones del CES. Simplemente entrar a utilizar este servicio pensado por Musk era una experiencia en esta ocasión. Por el tema de trabajo, es decir, llegar a citas en otros espacios de exhibición, un recorrido a pie que podía durar media hora, el Loop lo resuelve en cinco minutos.

El espacio que ocupa Michael Stokes y las zapatillas que giran es parte de la asociación de LG Electronics con Jeff Staple, diseñador neoyorquino conocido por su marca de ropa Staple, su agencia creativa Reed Art Department y numerosas colaboraciones con marcas de zapatos deportivos y moda. Era el Creator's Room.

“Ubicada dentro del stand de LG en el CES, el Creator's Room ilustra a la perfección cómo los electrodomésticos premium de la compañía pueden integrarse y mejorar cualquier estilo de vida. El espacio también muestra la exclusiva estética que ha convertido a Jeff en el favorito de los fans del streetwear y los “sneakerheads” de todo el mundo, e incluso exhibe algunos de sus artículos más preciados, como zapatillas de edición limitada, estatuillas y libros de arte”, explica la empresa.

Y abunda en detalles, esos que Stokes ya parece no querer repetir cada vez que los curiosos reporteros, compradores o competidores se acercan a ver lo que tiene a su lado. “Apoyando la pasión de Jeff por los zapatos y sumándose al ambiente moderno y joven de la exposición, el sistema de doble fila (2 x 5) de LG Styler ShoeCase, es una solución que ocupa poco espacio para guardar, exponer y cuidar el calzado deportivo de edición limitada. LG Styler ShoeCare incorpora la tecnología TrueSteam de LG para mejorar la higiene y mantener los zapatos frescos y en perfectas condiciones, y también se integra perfectamente en el espacio. Además, ambos productos son creativos y vanguardistas, que reflejan el compromiso de la empresa con el medio ambiente, ya que sus brillantes exteriores están fabricados con plásticos reciclados”.

¿Por qué una caja de zapatos llama tanto la atención? ¿Por qué zapatos que algunos viejos consideramos feos y no aptos para entrenar cuestan tanto? ¿Por qué largas filas en el CES para preguntar detalles por estos cultos callejeros?

Hace unos años, en 2018, la revista OCIMAG entrevistó a Jeff Staple sobre el inicio de la cultura streetwear. Y habló de su target. “Creo que el consumidor básico de Staple es el chaval metido en la cultura de la calle y también un adulto. La marca tiene ahora 21 años: si te has criado en los años 80 y 90, ahora eres un adulto, casado y tienes hijos. Puedes identificarte perfectamente con la marca, y también pueden las nuevas generaciones que están entrando en el juego. Aún hoy, los chavales que están en Staple me dicen que ni siquiera habían nacido cuando salieron las Dunk Pigeon. Así que estamos capturando a esa nueva audiencia también”.

Se refiere a la colaboración con Nike de 2005, de la que surgieron las zapatillas Nike SB Pigeon Dunk Low. Y gente formada en el frío de Nueva York esperando ser de las primeras en tenerlas para coleccionarlas. “Recuerdo el momento en que nos propusieron diseñar unas zapatillas dedicadas a la ciudad de Nueva York”, dice a OCIMAG en 2018. “Fue el momento perfecto para lanzar nuestro icono de la paloma al mundo. Ahí es donde mucha gente usa el término ‘planetas alineados’, y es justo lo que fue: se alinearon los planetas, porque ese proyecto podía cambiar el mundo de las sneakers y el mundo de la moda! ¡Fue una verdadera sorpresa para mí que la gente hiciera cola para comprar esta zapatilla! La misma mañana del lanzamiento, cuando vi a toda la gente allí, me quedé en shock. Y luego vino la policía y comenzó a convertirse en una situación muy peligrosa”.

Jonathan de Santos, artista de Majorwavez, en el Fashion Mall de Las Vegas, una tienda especializada en modificar calzado para hacerlo único, dice que cada par de tenis es una definición de la persona que los usa. “Para mí cada sneaker tiene su historia y hay una dificultad en medio para conseguirlos. Todo eso es una especie de mezcla de lo que llamamos streetwear, a lo mejor no puedes tener muchas cosas diferentes, pero tus tenis te definen. Para mucha gente no solamente es lo raro del calzado, o el color, sino la historia detrás. Cada sneaker tiene su historia por la dificultad que tuviste para conseguirlo”.

Lo dice muy serio, en medio de una tienda frente a un establecimiento comercial de lujo y un Abercrombie muy visitado por chilangos en busca de ofertas post navideñas.

Su negocio está compuesto de calzado y nueve máquinas de coser en donde se ven hilos de colores que usa para dar forma a los diseños que le piden. Qué es lo que define el precio, dice que la historia del par, insiste.

“Como te dije, cada par viene con su historia. Por ejemplo, la marca Jordan 1, es icónica porque te remonta a la época en que Jordan los usaba. Usaba rojos y negros, dos colores sólidos. Esos zapatos son icónicos, todo mundo los quiere, esos tenis de esa época cuestan como mil dólares.

Depende de la historia, del color, y de alguna colaboración que se haga. Dependiendo de eso el precio puede subir. Depende mucho de la demanda de la gente.

En mi casa, los más caros que tengo valen 23 mil dólares (unos 460 mil pesos al tipo de cambio actual). Son unos Nike SB, un zapato para patinar, los compré en 2015, los dos zapatos son diferentes, cada uno tiene su diseño y color. Muchas celebridades los usan, gente como Travis Scott, Kylie Jenner, y cada que se los ponen, el precio sube. Y el número, los míos son 9.5, esos valen 23 mil dólares hoy. Pagué por ellos 250 dólares. Los Nike SB no eran tan populares para los coleccionistas, tal vez en 2018 o 2019 comenzó la locura”, dice Jonathan de Santos.

Daniel Aguilar Gallego, Director de Comunicación Corporativa de LG Electronics México, recuerda que el Styler es prácticamente un clóset de unos 40 centímetros de ancho, en donde puedes colgar prendas y prácticamente con vapor, con movimientos, la puede planchar, quitarle las arrugas, el mal olor, y ahora eso lo están trasladando a los zapatos. “Hay muchas personas que tienen tenis de colección, que son súper fanáticos de los tenis, y entonces lo que hacemos es que le damos esa refrescada o ese refresh a estos zapatos, para que siempre estén luciendo como los querías tener, sin olores y limpios”.

“Imagínate que tienes un buen vino, guardado en un lugar donde le da el sol, la botella parada, todos sus sulfitos se pueden degradar, va a cambiar el sabor, no es la botella que compraste, se puede echar a perder, avinagrar, eso mismo, obviamente no te lo vas a beber, pero le pasa a tus tenis. Tú los mantienes a una temperatura determinada, con un cierto ambiente, y no se van a echar a perder, porque la gente que es coleccionista de tenis y de zapatos de ese tipo los quiere tener impecables. Entonces esto es una solución para gente que quiere un estilo de vida muy particular y que le gusta tenerlo”.

Aguilar tampoco tiene la fecha exacta de la llegada de estos productos a México, ni los precios, mientras Michael Stokes sigue repitiendo con rostro de agotamiento dentro del stand de LG en el CES cifras y fechas tentativas que probablemente suelta amable para no profundizar en todo lo que está detrás de lo que parece ser una pecera china de plástico pero en realidad es una caja para exhibir las joyas del futuro, quizá que herede a sus nietos. Unos tenis que tal vez usen los famosos y le impregnen valor a la distancia.