Macroeconómicamente México se ve muy sólido: Citi

NUEVA YORK. En muchas medidas, cuando ves los datos de México, comparativamente con el mundo en general, macroeconómicamente, se ven muy sólidos, responde Ernesto Torres Cantú, CEO de Citi en América Latina, cuando le preguntamos cómo luce el país desde afuera ya entrado en años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Se ven muy sólidos porque tienes, vamos, la deuda contra el Producto Interno Bruto no ha subido, cuando ves otros datos como el Credit Default Swap, ese ha crecido en todo el mundo, en México ha crecido menos. El peso, pues digo, está súper estable, prácticamente no ha tenido una devaluación. Cuando comparas eso con el sexenio anterior, por ejemplo, a estas mismas alturas el peso había tenido una devaluación importante. En términos generales el petróleo, el precio del petróleo, pues obviamente ayuda a México, y le permite subsidiar de una manera importante las gasolinas, que son importadas”, explica.

El mundo ha cambiado significativamente, recuerda Torres Cantú durante una reunión con periodistas de América Latina en Nueva York. El CEO de Citi en la región habla del Covid, de la inflación, de las tasas, de la guerra en Ucrania y de la posición de las empresas en este ecosistema. Mucha de la inflación que tenemos en este momento en nuestros países es importada, pero es inflación al final del día, dice el CEO de Citi en América Latina. Esta situación de alza de precios, considera, se mantendrá todavía algún tiempo.

Dice que en términos generales, se ve bien México.

“Lo que es importante, es que continúen las inversiones de empresas, que sí está sucediendo en el caso de México, pero está sucediendo sobre todo del Bajío al norte del país, y no en el sur de México. Y en el sur de México necesita haber más inversión, necesita más crecimiento, el país, haz de cuenta que son dos países en términos de crecimiento. La pregunta que me haces: ¿Se van a ver bien las cosas? Pues las cosas se ven bien en el norte y no tan bien en el sur. Pero somos un solo país en México, y lo que debe de salir es el país completo”.

Ernesto Revilla, Economista en Jefe para América Latina de Citi Research, dice en este cuartel de Nueva York que calculan un crecimiento de 1.5 por ciento para México este año y de 1.8 por ciento para 2023. “La economía de México es muy interesante ahora para los analistas y para los inversionistas extranjeros, porque hay claroscuros en la economía como en todas las del mundo. Una parte que como mencionó Ernesto, sin duda ha sido positiva, y quizás una sorpresa, es la estabilidad macroeconómica. El país ha tenido una política de hiperausteridad fiscal, que puede tener muchos problemas en el futuro, y microeconómicos, pero desde un punto de vista macroeconómico le gusta al mercado. Que no tenga déficit público, que tenga una deuda relativamente baja. También hasta el momento se ha respetado la autonomía del Banco de México, y eso claramente ha sido muy positivo para el mercado, y se ha mantenido el factor más importante para la economía mexicana, que determina cómo va a estar la economía mexicana en 30 años, que es el libre comercio con Estados Unidos”.

Revilla insiste en que la macroeconomía está muy bien y eso le gusta a los inversionistas extranjeros, de portafolio, los que invierten en el mercado de capitales o en el mercado de bonos.

“Ahora, hay muchos retos y oportunidades en la economía mexicana, sin dudas, el más importante es el crecimiento. El crecimiento este sexenio ha sido sumamente bajo, nosotros estimamos que todo el sexenio va a promediar cerca de cero por ciento de crecimiento, un poquito más, 0.4 por ciento, y este es el peor sexenio desde Miguel de la Madrid. Y eso nos da enormes retos en la lucha contra la pobreza y desigualdad, y el principal problema es la falta de inversión, que está claro en los datos, entonces todo es un punto de perspectiva. Si le preguntas a un inversionista aquí en Nueva York, que invierte en todo el mundo, de portafolio, no inversión directa, le gusta mucho México, particularmente en el contexto actual, de mucha volatilidad, México se ve sólido macroeconómicamente. Pero si le preguntas a alguien que tiene una inversión directa en una planta en el sur del país es mucho más difícil la tesis de inversión porque hay muchos retos en materia de crecimiento futuro, en materia de inseguridad y en materia de corrupción”, aclara el economista experto en Latinoamérica, Ernesto Revilla.

En ese sentido, Ernesto Torres Cantú dice que lo que pasó en Chihuahua es tristísimo, lo de los dos sacerdotes jesuitas. La inseguridad es un tema que ha sido un pendiente de México, importante, recuerda. “No nada más en este sexenio, en sexenios anteriores, y que tiene ramificaciones relevantes, de muchas maneras. Pero en términos generales sigue siendo un problema acotado a ciertas geografías dentro del país, eso no lo hace menos importante, pero sí te permite entender dónde están los problemas y dónde no, para poder continuar invirtiendo”.

Sobre la venta de Banamex, Torres Cantú asegura que este contexto no ha afectado la valuación de la institución y no esperan ningún impacto. No se venderá en piezas, reitera. Y sobre los interesados, los posibles compradores, no puede hablar. Son negociaciones confidenciales.