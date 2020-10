Los jóvenes electores serán el gran desafío de 2021: Luis Isaac Rojas

“En el pasado había un prejuicio sobre el sector juvenil de la sociedad en temas electorales, ya que se le concebía como el menos comprometido, sin embargo ahora la realidad es otra y la clase política tendrá en ellos, los jóvenes, el gran desafío en las elecciones de 2021 por su alto grado de información y poco nivel de manipulación”, señaló el maestro Luis Isaac Rojas Montes, presidente de la organización civil Patria Nueva.

En la elección presidencial del pasado primero julio de 2018 acudieron a las urnas 12.6 millones de jóvenes que votaron por primera vez y por si fuera poco fue esa población de hombres y mujeres, de entre 18 a 23 años de edad, los que tuvieron la más nutrida participación por segmento de edad, con más de 64 por ciento.

¿Cuál es el riesgo en 2021, si las cifras revelan un entusiasmo electoral en las nuevas generaciones? se le pregunta.

“Ese es el gran desafío, luego de la euforia viene la decepción, y ante un gran cúmulo de información a través de la internet y de las redes sociales, se norma el criterio, se apaga el entusiasmo y se enciende la apatía, por eso la clase política, los partidos y los candidatos, tendrán una labor titánica para que las nuevas generaciones regresen a las urnas, porque hoy en Facebook, Twitter e Instagram prevalece el odio en el ecosistema digital, la incredulidad y la crítica”.

El maestro Luis Isaac Rojas advierte que el ejercicio de acudir por primera vez a las urnas genera tal expectación, que es casi imposible perdérselo, “es un impulso por la novedad, pero ese entusiasmo por acudir a las votaciones se habría diluido en 2021 debido a las vivencias, y a ello le sumamos la pandemia, el encierro y las clases a distancia. La preocupación e interés en conseguir trabajo, apoyar a la familia y resolver los problemas del entorno personal, se convierten en prioridad”.

¿La responsabilidad es sólo de los jóvenes?

“No, claro que no, veamos el sistema de partidos que no generan ni mantienen el entusiasmo juvenil en la participación electoral. Los usan para lanzar porras, colgar pendones y llevar papelería; no los están tomando verdaderamente en cuenta. ¿Qué sienten, qué piensan, qué quieren esos jóvenes que inician sus proyectos de vida?

En 2021 se renueva la Cámara de Diputados con la posibilidad de llegar con una lista nominal de 94.9 millones de votantes. Una gran fuerza electoral serán los jóvenes. ¿Quién podrá convencerlos, motivarlos y seducirlos a votar?