La pandemia del desempleo ¿Estarán buscando la vacuna?; Luis Isaac Rojas

San Luis Potosí requiere de acciones concretas para hacer frente a la pandemia del desempleo. "No veo quién esté buscando la vacuna contra la desaceleración económica, bien dicen que algunos ven una dificultad en toda oportunidad, y otros vemos una oportunidad en cada dificultad que se nos presenta, nadie en la escena pública ha mostrado por lo pronto la vacuna contra la crisis", señaló el maestro Luis Isaac Rojas Montes, presidente de la organización ciudadana Patria Nueva.

Consideró indispensable debatir, reflexionar y proponer acciones para proteger el empleo, "pero pasar de la demagogia a los hechos, porque si algo ha evidenciado la pandemia es a los simuladores que sobrevivían de las buenas ideas pero ahora no se requieren buenas ideas, se requieren acciones concretas y pocos tienen esa capacidad y talento".

En entrevista expuso que sin afanes catastrofistas lo peor está por venir; "la recuperación es incierta, el recorte federal a los presupuestos de los estados y municipios se reflejará con mayor fuerza en 2021, el resultado a largo plazo dependerá de la trayectoria de la pandemia y la vacuna, pero también de las decisiones políticas, tristemente por ningún lado se observa el compromiso político".

El maestro en Derecho considera fundamental encontrar el equilibrio entre las intervenciones sanitarias y económicas; "equilibrio entre las intervenciones sociales y políticas con el objetivo de producir resultados óptimos en el mercado del trabajo; se vislumbra la ralentización (lentitud) en la recuperación económica, porque aún y cuando se retomen todas las actividades productivas, lo verdaderamente trascedente y de lo que nadie habla, es el consumo, pero sin trabajo, no hay ingreso y sin ingreso, no hay consumo, no hay ventas".

Por eso es fundamental proteger el empleo y al trabajador , "es donde vislumbramos la protección de los grupos vulnerables, desfavorecidos y más afectados para que los mercados de trabajo sean más justos y equitativos; debemos fortalecer el diálogo social".

Las decisiones que adoptemos ahora --dijo Rojas Montes-- repercutirán durante los próximos años; "si queremos salir de ésta crisis tenemos que pensar en el trabajador y su familia; con la vacuna tenemos la oportunidad de presentar y ejecutar ideas innovadoras, discutir las lecciones aprendidas y proponer planes concretos para la recuperación del empleo pero sobre todo del consumo, es la clave, pero no veo quién o quiénes estén trabajando en esa vacuna".