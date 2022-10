4T otorga licencia de importación a empresarios que participan en acuerdo antiinflacionario

El Gobierno federal dio a conocer que ha reforzardo su plan antiinflacionario con el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía junto con empresarios y productores para contener los precios de combustibles y electricidad, congelar las tarifas de las autopistas concesionadas y lograr un precio máximo de mil 39 pesos por 24 productos de la canasta básica hasta el 28 de febrero de 2023.

La meta es reducir en 8% el precio promedio de la canasta básica en medio de la subida de precios más alta en 22 años.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que con este acuerdo se otorga a las empresas una licencia única universal para importación y distribución de insumos y alimentos que incluye excluir aranceles y otros requisitos a los empresarios como trámites y permisos.

La administración federal también suspenderá la revisión de toda regulación que entorpezca la distribución de alimentos básicos.

Mencionó que el gobierno seguirá congelando los costos de energéticos, lo que implica el subsidio fiscal a las gasolinas, y los precios de las cuotas de casetas de autopistas como medida para ayudar a los industriales.

Entre las compañías firmantes destacan los supermercados Walmart, Soriana y Chedraui, además de los dos mayores productores de harina de maíz para elaborar las tortillas, Grupo Gruma-Maseca y Grupo Minsa.

También están las atuneras Tuny y Grupo Pinsa-Dolores; las productoras de pollo y huevo Bachoco, San Juan y Calvario; las compañías cárnicas Sukarne, Grupo Gusi, y Opormex, y fabricantes de alimentos varios como Sigma Alimentos y Valle Verde.

Foto: Romina Solís | El Sol de México

En su oportunidad, el presidente López Obrador indicó que bajo este acuerdo se incluyen 24 productos de una canasta básica con un precio de mil 39 pesos.

Por otro lado, el Gobierno reforzará políticas para la producción nacional de alimentos para lo que se suspenderá la exportación de maíz blanco, frijol, sardiana, y chatarra de aluminio y acero que se usa para envasar alimentos.

Mientras que los empresarios de harina de maíz, Maseca y Minsa, no aumentarán los precios e, incluso, buscarán reducirlos en 3% frente al promedio actual.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encargará de vigilar el acuerdo, pero López Obrador insistió en que es muestra de la voluntad de los empresarios para bajar la inflación.

"Tenemos ese desafío, ese reto, pero afortunadamente contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, de industriales, de comerciantes, que ante el llamado que se les hizo acuden y de manera ejemplar se comprometen a ayudar", resaltó.

“No hubo ninguna medida coercitiva”

El presidente López Obrador aseguró que para lograr este plan antiinflacionario “no hubo ninguna medida coercitiva” hacia los empresarios y sostuvo que tendrá un efecto muy positivo para seguir controlando el alza de precios.

“Fue a partir de convencer, persuadir y con la voluntad de ayudar, esto va tener un efecto muy positivo, nos va ayudar a partir de ahora para ir controlando la inflación”, dijo.

El mandatario federal argumentó que la inflación es un fenómeno en todo el mundo por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y, aunque en México se ha logrado controlar en parte por el subsidio de su gobierno a los combustibles, el incremento en el precio de los alimentos sí afecta el poder de compra de las familias mexicanas.

Foto: Romina Solís | El Sol de México

"No aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no va a aumentar el precio de la luz y no aumentan los precios de los alimentos básicos, esa es la esencia de todo, y vamos a seguir impulsando la producción de básicos", declaró.

En este tenor, el Presidente subrayó que su gobierno seguirá impulsando que no aumenten otros alimentos y apoyando medidas de apoyo a productores agrícolas de granos básicos, para lo cual próximamente anunciará un plan de apoyo para incrementar la producción de alimentos.

“Vamos a anunciar medidas de apoyo a productores, más siembra de maíz, arroz, básicos, precios de garantía, fertilizantes a precios accesibles, en muchos casos para dos millones de productores pequeños se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes, ese es otro plan para reforzar todo esto que estamos haciendo”, indicó.

Finalmente, López Obrador reiteró su agradecimiento a los empresarios que participaron en el apoyo de este plan antiinflacionario.