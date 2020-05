Gobernadores de Centro-Occidente revisan plan para reabrir armadoras

Después de varias semanas de ausencia en actos públicos, Alfonso Ramo Garza, el jefe de la Oficina de la Presidencia, reapareció en una videoconferencia con los gobernadores de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, que integran la Alianza Centro-Bajío-Occidente, para revisar la situación de la industria automotriz y la ruta para reactivar al sector, tentativamente para el 17 de mayo.

La Asociación de Fabricantes de Automotores y Equipos de Estados Unidos (MEMA, por sus siglas en inglés) pidió el miércoles al secretario de Estado, Mike Pompeo, su intervención para que la industria automotriz en México reinicie sus operaciones el 12 de mayo, es decir, antes de la vuelta al trabajo del sector en Estados Unidos, que en su mayor parte está prevista para el 18 de mayo.

“Sin piezas de México será prácticamente imposible que se reinicien las plantas de ensamblaje de vehículos motorizados de Estados Unidos", señalaba la carta firmada por el presidente de MEMA, Bill Long.

Ayer, Alfonso Romo Garza revisó el tema con los gobernadores de las entidades donde operan buena parte de las armadoras automotrices. La aparición del enlace del presidente Andrés Manuel López Obrador con el sector privado sorprendió porque en varias semanas no se le vio en actos públicos. Uno de los últimos fue de la reunión el 8 de abril, en una reunión en Palacio Nacional con empresarios del Grupo Monterrey.

En la reunión virtual de ayer, el mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, aseguró que el sector automotriz en esa entidad está listo para reiniciar labores, cumpliendo en todo momento las medidas sanitarias exigidas por la autoridad de salud federal, según informó la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado.

Durante el encuentro, Orozco Sandoval señaló que la Alianza Centro-Bajío-Occidente se encuentra atenta a las indicaciones del gobierno federal para reanudar operaciones, al tiempo que aseguró que la comunicación y los trabajos entre los gobernadores que la integran ha sido frecuente.

Aguascalientes tiene en su territorio tres armadoras automotrices y 87 autoparteras, que en conjunto dan empleo, de manera directa e indirecta, a más de 83 mil trabajadores.

“Con mis compañeros Gobernadores de la Alianza Centro-Bajío-Occidente tuvimos el gusto de platicar con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia del @GobiernoMX. Agradecemos el espacio para presentar estrategias y acciones para la reactivación económica en la región”, escribió por su parte el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en su cuenta de Twitter.

En su conferencia de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la reactivación de sectores productivos, como el automotriz, podría darse el 17 de mayo, por lo que se sigue monitoreando el desarrollo de la pandemia en los municipios donde están las fábricas, aunque también señaló que podría darse de manera paulatina y con filtros sanitarios.

“Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17 (de mayo), pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas, es decir, municipios que en todas sus colindancias no tienen problema. Hay una cantidad considerable de municipios, ha ido avanzando la pandemia, el contagio, pero se han quedado regiones completas en donde no hay casos.

“Entonces, ahí, con mucho cuidado, con cercos sanitarios, ahí podríamos iniciar actividades y luego un calendario ya definido, a partir de actividades económicas y del nivel de contagios”, dijo el presidente de México en respuesta a las peticiones que le han hecho los industriales del sector automotriz.

En la reunión de los gobernadores de la Alianza Centro-Bajío-Occidente se habló de la necesidad de estar preparados para que en cuanto se dé la indicación de volver a activar a las empresas tener todo listo, desde dispositivos sanitarios hasta los de seguridad, para retomar actividades sin contratiempos.

Uno de los argumentos esgrimidos en la reunión fue que Estados Unidos y Canadá están por retomar las actividades automotrices y están a la espera de que México lo pueda hacer, para que la cadena de producción no sea afectada.

Algunas empresas, como General Motors en Guanajuato, han comenzado a citar a una parte de su personal de producción para el 11 de mayo y a otros se les ha informado que estén listos para presentarse el 18 de mayo. Se espera que en los próximos días se dé a conocer la estrategia para la reactivación en las empresas automotrices.