Disruptores | Dostavista: La revolución del delivery

Se avecina una revolución en los servicios de delivery en México, adelanta Iñaqui de la Peña. Los Cornershop, los Amazon y los Uber del mundo nos enseñaron que podemos tener casi todas las cosas que deseamos en la puerta de nuestras casas.

Pero es hora de elevar la barra una vez más. La revolución que viene en la industria logística, dice este joven ejecutivo, está basada en la entrega inmediata, ingresos más justos para los repartidores y a sólo una fracción del precio que hoy los consumidores estamos pagando.

“Hoy en día, en México sólo conocemos las plataformas que ya te hacen todo y que se comen la mitad de los ingresos de los comercios y restaurantes. En mercados como Asia, donde ya está muy desarrollado el delivery, puedes encontrar comercios que tienen sus propias plataformas o diferentes servicios de entrega disponibles. Esta industria se está revolucionando y creo que en unos 18 meses veremos una transformación total”, dice Iñaqui.

Dostavista, la plataforma global que representa Iñaqui en México, dice estar al frente de este cambio profundo en la giga economía.

Dostavista es un servicio crowdsourcing de logística que conecta a empresas y personas con repartidores independientes para recoger y enviar bienes de cualquier punto A al B. Su principal pitch de ventas es la entrega express, o el mismo día de compra. Mediante la app, cualquier usuario ubica el punto de recolección y establece el de entrega. Con base en el peso de la carga y la distancia recorrida, Dostavista asigna un repartidor en bicicleta, motocicleta o auto, ofrece un tarifa y de ser aceptada da inicio al proceso logístico.

Con menos de uno por ciento de incidencias por cargas extraviadas, robadas o dañadas en los siente años de vida de Dostavista, la entrega y recepción se mantiene asegurada con una mínima intervención de la plataforma, la cual descansa en algoritmos complejos en los que intervienen múltiples variables para seleccionar al repartidor correcto en la ruta correcta.

Al final del día, todo se va a diferenciar en la calidad del servicio

Actualmente, el core del negocio de Dostavista en México es el de la entrega de bienes y documentos de personas a personas o de comercios a personas.

El e-comerce en particular es uno de los canales de venta que más recurren a estos servicios.

Según la plataforma, sus servicios son 60 por ciento más baratos respecto a la industria logística tradicional, como Estafeta o DHL, debido a que no es dueña de su propia flotilla de vehículos, en tanto que asegura una entrega más rápida.

Sin embargo, Iñaqui se detiene en una vertical de negocio que al momento en el país no está desarrollada del todo y que resulta muy importante en los planes de la plataforma para su expansión por América Latina: el food delivery sin cobro de comisiones.

Según explica, plataformas como Uber Eats o Rappi han ayudado a en la evangelización entre restaurantes sobre los beneficios de la digitalización de sus canales de venta, en tanto que han normalizado entre los usuarios el consumo a domicilio.

No obstante, este esquema de negocios tiene un límite debido al alto costo que implica para los restaurantes las comisiones; en algunos casos ubicándose el vecindario del 30 por ciento sobre ventas.

Debido a esto es que los restaurantes están buscando recuperar la autonomía en cuanto a canales de venta, vía sus propios sitios web y redes sociales, y sólo recurren a otras empresas para concretar los envíos, empresas como Dostavista.

“Los restaurantes están buscando opciones para hacer su propio delivery, (...) existen empresas que ya lo hacen, pero que no se les había volteado a ver porque las grandes plataformas se han comido todo ese mercado.

“No es que las plataformas de food delivery vayan a morir, simplemente los restaurantes abrirán un canal nuevo de distribución que será su propio canal de venta con su aplicación o su página web y tercerizan el servicio de delivery con empresas como nosotros.

“Al final del día, todo se va a diferenciar en la calidad del servicio. Si tú recibes un buen servicio comprando directamente al restaurante vas a preferirlo por encima de la plataforma. Así como tomó entre tres y cinco años que se consolidara el food delivery, probablemente tome la mitad de ese tiempo en consolidarse el consumo directo al restaurante”.

La plataforma vincula a los clientes con sus proveedores para generar las rutas y el medio de transporte adecuado para el paquete / Foto: Alejandro Aguilar

EL MENSAJERO RUSO

Dostavista es la creación del ruso Mikhail Aleksandrovsky.

Economista de formación, Aleksandrovsky trabajó en la década de los 90 en el ramo de la publicidad con su propia firma Total View, que con el tiempo se convirtió en un jugador respetado en el mercado post-soviético.

Según contó recientemente a la edición rusa de Forbes, a principios de la década reparó en la “mina de oro” que representaban los teléfonos móviles y el gaming, por lo que ideó un juego en el que los usuarios serían como “camiones de entrega” y habrían “paquetes” regados por toda la ciudad y que tendrían que ser recogidos; justo como haría años después el juego de realidad aumentada Pokemon Go, en el que los usuarios son cazadores de monstruos y los ubican en el mundo utilizando geolocalización real.

El juego nunca se volvió una realidad, pero la idea de hacer una empresa de logística con base en la economía colaborativa sí, al fundar Dostavista en 2011 con sus propios ahorros.

Según explicó, Dostavista fue convirtiéndose en una de las principales empresas logísticas de Rusia gracias a lo económico de sus servicios, una agresiva campaña de publicidad digital y a su esquema de entrega el mismo día. Por ejemplo, al día de hoy todas las entregas de la cadena de pizzerías Papa Johns en las principales ciudades rusas las hace Dostavista.

“El argumento principal es la velocidad, el modelo 'día a día' en lugar de 'el día siguiente', aumenta la lealtad del cliente y la eficiencia empresarial. Incluso los grandes jugadores están rediseñando ahora su estructura para entregar rápidamente”, dijo.

Hasta 2016, Dostavista se desarrolló principalmente en Moscú para comenzar a expandirse a partir de ahí rápidamente hacia otros países gracias a inversiones que al momento llegan a los 24 millones de dólares, según Crunchbase.

Hoy, con más de un millón de mensajeros registrados, a Dostavista se le conoce como Banabikurye en Turquía, WeFast en India, Quickers en Corea del Sur, Click Entregas en Brasil o MrSpeedy en el sudeste asiático.

Iñaqui se sumó al equipo al encontrar una vacante en LinkedIn para el desarrollo del negocio de “una startup de logística” en el país, y desde 2017 fue responsable de la plataforma en México.

“Mi background en Reliance Communications, que traía equipos telefónicos para la venta en Telcel, era el de traer marcas a México. La logística es algo que siempre me ha apasionado y encontré una industria moderna en una startup.

“Siempre pensé que la entrega de tres a cinco días era una entrega muy tardada, que debía ser más eficiente para madurar y creo que llegué a una compañía que se dedica a resolver este problema de una manera muy analítica y muy profunda”, asegura Iñaqui.

El Covid nos ha empujado a crecer a todos, pero el real crecimiento y la consolidación vendrá el siguiente año

HOY, NO MAÑANA

De acuerdo con Iñaqui, Dostavista encontró en México un hub de expansión regional idóneo debido al alto costo de los servicios tradicionales de logística y lo prolongado de sus tiempos de entrega.

Hoy Dostavista en México hace las entregas de cadenas tan importantes como Petco, Liverpool, Ghandi o Game Planet, así como miles de pequeños y medianos comercios.

Es así que desde el país, si así lo deciden desde Moscú, se manejaría la expansión hacia Centro y Sudamérica, pues Dostavista sólo opera en Brasil además de México en el continente americano.

El ejecutivo explica que la pandemia catapultó aún más el uso de Dostavista en México debido a que los comercios volcaron sus esfuerzos a los canales de venta digitales, convirtiendo a los servicios de última milla en una pieza clave en la economía post-Covid.

Asimismo, el número de mensajeros disponibles para hacer entregas se multiplicó debido a los despidos y el recorte de horas en el sector formal durante estos meses de crisis.

Según Iñaqui, desde marzo a la fecha el número de envíos y la cantidad de mensajeros trabajando en Dostavista en México se multiplicó 3.2 veces.

“A todas las compañías de logística en el planeta les pasó exactamente lo mismo, todos crecimos muchísimo. Pero el tema no era simplemente crecer, sino poder manejar la demanda y no llegar a niveles en donde no se podía seguir atendiendo nuestro modelo de entrega inmediata.

“Te podría decir que sin duda la pasamos difícil, fue un gran reto para todo el equipo, pero pienso que no la pasamos tan mal como la mensajería tradicional que de repente llegó a tener retrasos de 20 o 30 días (para las entregas)”.

En opinión del directivo, las tendencias de consumo directo en puerta y de entrega el mismo día llegaron para quedarse. Esto exige a comercios volverse más eficientes sus cadenas de suministro para cumplir con la promesa de entregas inmediatas y así mantenerse en el gusto del usuario.

“Las empresas que venden en línea tienen que estar listas para poder entregar mismo día. Si estas empresas no tienen una base sólida logística en su cadena para poder entregarnos el producto, simplemente no es posible hacerlo.

“El Covid nos ha empujado a crecer a todos, pero el real crecimiento y la consolidación vendrá el siguiente año. En los siguientes 18 meses veremos quién se puso las pilas a tiempo, quién logró desarrollarse y serán las compañías que se vayan comiendo el mercado”.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía Buscan dinero para estudiar con videojuego del Chapo

Mundo Covid atemoriza a los jubilados de la Costa Azul