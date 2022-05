Crisis económica y comercio informal afectan ventas en el Centro Histórico

Aunque el 10 de mayo es de las fechas más importantes para las ventas del comercio establecido, es posible que este año se hayan visto afectadas por la crisis económica, pero también por el comercio informal que proliferó en las calles del Centro Histórico.

En entrevista, la presidenta de la Asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo, manifestó que lamentablemente no han visto que la situación del comercio informal se esté corrigiendo, pues desde este lunes las calles y plazas principales del primer cuadro de la ciudad lucieron llenas de puestos que vendían flores y regalos para las mamás, pero también de comida como gelatinas, nieve, etc.

“Vemos con mucha preocupación que se estén poniendo puestos de flores y regalos, y eso no es una competencia leal para el comercio formal, que hace todo un esfuerzo para mantener a sus empleados, pagara sus rentas y estar dentro de la legalidad”, expresó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Ante ello, dijo, que las expectativas para este 10 de mayo no son muy altas, que lo que se haya logrado vender de regalos para la mamá se hizo durante el fin de semana, pero no es tan alentador, pues lamentó que la economía para el comercio establecido no ha repuntado, ya que, al menos en el Centro Histórico las ventas siguen muy “apagadas”, y no han logrado recuperar todo lo que perdieron en los dos años de pandemia.

“La economía no ha repuntado, yo siento que este año ha sido más difícil que los pasados, pero esperemos que ya se empiece a recuperar un poco”, agregó.