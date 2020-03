Acusan a la Concamin de obstaculizar el nuevo etiquetado

La Alianza por la Salud Alimentaria acusó a la Confederación Nacional de Cámaras de Industriales (Concamin) de obstaculizar con un amparo la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana 051 sobre el nuevo etiquetado y miente al decir que no fue consultada.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó en un comunicado que la suspensión es una “muestra de que hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación de la NOM-051".

El amparo promovido por #CONCAMIN es en contra de la transparencia y de la salud, pues se está pidiendo la suspensión de una regulación que garantizaría una mejor calidad de vida y salud. — Actúa por la salud (@actuaporlasalud) March 2, 2020

A lo que los organismos civiles respondieron, "la industria sí participó, es una falacia decir que no fueron escuchados, participaron en mesas de trabajos y están las actas firmadas, participaron en el periodo de consulta publica", anotó Ana Larrañaga, coordinadora de colisión Contrapeso.

Los organismos civiles agrupados en la Alianza acusaron a empresarios de un doble discurso, dicen que quieren un México saludable y por otro se amparan contra la NOM 051, aun cuando fueron participes de la discusión.

"Concamin, el Consejo Coordinador Empresarial, así como otras grandes cámaras de la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados participaron de forma activa en todas y cada una de las mesas de trabajo que se llevaron acabo para discutir la Norma 051 y hoy desconocen esos acuerdos", apuntó Ana Larrañaga de la coalición Contrapeso.

Las agrupaciones civiles se dijeron preocupadas por el proceder de Laura Gutierrez Ramos, Jueza séptima de Distrito quien dio luz verde al amparo promovido por la Concamin quien además de aceptar el amparo otorgó la suspensión de la NOM 051.

#Comunicado Poder Judicial detiene proceso de la NOM-051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. 👇🏻 pic.twitter.com/poCZCWcJF4 — CCE (@cceoficialmx) March 1, 2020

El Poder Judicial deberá poner los derechos humanos y el interés superior de los niños sobre los intereses económicos de la industria, por lo que esperan que se les niegue la suspensión definitiva de la NOM a los industriales, apuntó Quetzalli Ramos, asesora de la Alianza por la Salud

Queremos hacer un llamado a la jueza para que no se deje distraer por Concamin "aceptar la suspensión es ir contra el interés social sobre todo porque tenemos una epidemia de obesidad", señaló Javier Zuñiga integrante del Poder del Consumidor.

Zuñiga adelantó que como sociedad civil presentarán el recurso de Amicus curie que son documentos que cualquier externo al juicio puede presentar ante la Corte para respaldar un punto y ofrecer contexto en relación con los beneficios del nuevo etiquetado.

Quetzalli Ramos explicó que la suspensión no significa que no hubo evidencia científica, ni que la NOM no es congruente ni con el marco jurídico nacional ni internacional, " la suspension mantiene estatus quo de cómo se llevan las cosas".

El próximo miércoles 4 de marzo se definirá si el Poder Judicial otorga la suspensión definitiva. Esto implica que la norma del nuevo etiquetado no se podrá aplicar hasta que se resuelva el amparo.

Existe un plazo 180 días contados a noviembre que se vencen a mediados de abril por lo que el Ejecutivo está en tiempo de publicar la Norma.