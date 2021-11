Celebra AMLO que PEF 2022 respalde sus programas sociales y megaobras

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 que se aprobó la madrugada de este domingo, brinde los recursos suficientes para sus programas sociales y megaobras y agradeció a sus diputados que lo hubieran avalado sin cambios.

En su conferencia matutina de este lunes, desde Palacio Nacional, el mandatario resaltó que el aval a su presupuesto que dieron los diputados de su bloque Morena, PT y Partido Verde, es una buena noticia, "porque ya se cuenta con recursos suficientes para financiar los programas de bienestar".

Al respecto subrayó que "se autorizó ya el presupuesto con aumentos a las pensiones de adultos mayores, se autorizaron los recursos para las becas a más de 11 millones de estudiantes de escasos recursos económicos, ya están autorizados los recursos para los sembradores que trabajan cultivando sus parcelas, Sembrando Vida".

También agradeció a sus diputados por aprobar los recursos para sus megaobras "Se cuenta con el presupuesto para concluir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para continuar el Tren Maya, para terminar el próximo año la refinería de Dos Bocas, para terminar de pagar la refinería de Shell", dijo el mandatario.

Por otra parte, reprochó que el coordinador parlamentario de los diputados del PRI amague con no votar a favor de su reforma eléctrica: "Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor (Rubén) Moreira, que es el que manda en el PRI; amenaza y dice como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo".

Asimismo, destinó que el recorte que se le hizo al Instituto Nacional Electoral (INE) afecte su desempeño, particularmente que ponga en riesgo la realización de la consulta para la revocación de mandato, mientras aseguró que este Instituto debe realizar un programa de austeridad, pues tiene recursos suficientes.

"Yo creo que tienen recursos suficientes (el INE)", dijo el presidente durante su conferencia matutina de este lunes, al destacar que en este organismo se tiene que llevar a cabo "un programa de austeridad, que se bajen el sueldo, ganan el doble de lo que gana el Presidente. Se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas, a los vinos y a todos los gastos superfluos; austeridad republicana y alcanza el presupuesto", dijo el mandatario.

Esto, luego que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova acusó que en el PEF se redujo en un 20% el presupuesto del Instituto y con ello se ponía en riesgo la consulta.