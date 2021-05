Candidatos ignoran tema ambiental, siguen sin ofrecer propuestas: IPAC

Ya sea por ignorancia o por falta de interés, los candidatos a los diferentes cargos de representación popular siguen sin definir propuestas claras en materia ambiental, no tienen idea de qué se puede hacer en favor del medio ambiente, y si la tienen pues no la han externado.

Criticó el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil, quien señaló que, tras sostener encuentros con candidatos a la gubernatura, alcaldía y diputaciones, ha quedado claro que casi ninguno tiene alguna agenda definida en cuestión ambiental, pues relacionan mucho este tema con la falta del agua, pero eso es sólo una pequeña parte del problema, pues también se debe tomar en cuenta la calidad del aire, de la tierra y del suelo.

"Todo eso forma parte de un medio ambiente, y los candidatos no lo ven como algo prioritario, no lo ven como un sistema que tiene varios elementos, creen que el medio ambiente es el agua y sólo se centran en que no hay agua, pero, por ejemplo, ¿de qué te sirve que haya agua si está contaminada?; también tenemos contaminación en el aire, y eso afecta a la salud de las personas", expresó.

Comentó que en los encuentros que tuvieron, cuestionaron a los candidatos sobre diferentes aspectos, por ejemplo, a un candidato se le cuestionó sobre qué opinaba de implementar el "Hoy no circula" en SLP, a lo que éste respondió que no es necesario por la calidad del aire, pero, “¿quién mide la calidad del aire?".

A otro candidato se le interrogó sobre las propuestas en materia ambiental, a lo que respondió que "había hecho una reforma para que las amas de casa ya no forraran de plástico los libros de texto", con lo cual, "dejó muy claro que no tiene la menor idea del tema".

"La cuestión es que no les interesa, o puede ser ignorancia respecto al tema ambiental, pero la ignorancia no te exime del "delito", no te exime de juntarte con gente experta y buscar mejores soluciones", apuntó el líder Ipac.

Afirmó que desde la Alianza Empresarial ya se reunieron con todos los candidatos y, tras analizar las propuestas, han decidido que desde la iniciativa privada entregarán un paquete de propuestas a los ganadores de la gubernatura y alcaldía de SLP, y a Ipac le va a tocar desarrollar las propuestas de la parte ambiental con los expertos en el tema; una de éstas podría ser la instalación de sensores para medir el aire en luminarias.