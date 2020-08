Caída del empleo no golpeó tan fuerte a SLP afirma el Secretario del Trabajo

A pesar de que la pandemia por el Covid-19 trajo una importante caída del empleo en todo el país, la realidad es que a San Luis Potosí no le impactó de manera fuerte, pues la entidad se encuentra en la posición número 17 a nivel nacional con una desocupación de 14 mil 547 fuentes de trabajo, en el periodo de mediados de marzo a julio.

Así lo señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, quien explicó que en relación a los estados del Centro-Bajío-Occidente, Jalisco es el que registra mayor pérdida de empleos, pues al cierre de julio acumuló poco más de 70 mil empleos, seguido de Guanajuato con 41 mil 519 y Querétaro con 26 mil 970; tan sólo Aguascalientes y Zacatecas traen un número mejor que el de nuestra entidad, ambos arriba de 6 mil empleos perdidos.

No obstante, el funcionario recordó que en la primera quincena de agosto, el país ha mostrado una mejora en materia de empleo, y en varios estados comenzó a frenarse esta caída; en el caso de San Luis Potosí se tuvieron 23 empleos positivos, que aunque no es una cifra significativa, consideró que la buena noticia es que ya no hubo más pérdidas.

Manuel Lozano Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social / Daniel Esquivel

“La verdad es que no le ha pegado tan fuerte el tema a San Luis Potosí, afortunadamente, y como consecuencia esperamos que podamos recuperarnos probablemente más pronto que el resto de los estados”, expresó.

Finalmente recordó que en este fin de semana celebraron la Segunda Feria del Empleo virtual en donde se ofertaron 2 mil 800 espacios de trabajo, y en la que esperaban la participación de alrededor de 5 mil buscadores de empleo. En esta ocasión la empresa Mabe ofreció mil vacantes y se tuvo la participación especial de empresas canadienses, que buscaban gente para laborar en Quebec, en puestos para el sector de la construcción y del campo.