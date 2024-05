INE niega que haya boicot del crimen organizado para frenar elecciones

El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE, afirmó que no hay un boicot o amenaza del crimen organizado para evitar la instalación de casillas el día de la jornada electoral del 2 de junio; en su lugar, son los conflictos sociales los que ponen en riesgo la instalación de hasta 150 casillas en Chiapas, Michoacán y Oaxaca.

En entrevista previa a la sesión del Consejo General del INE, el consejero Faz indicó que ninguno de los 300 Consejos Distritales ha recibido amenazas para no instalar casillas por lo que descartan la influencia del crimen organizado en el desarrollo de la jornada electoral, sin embargo, sí analizan reubicar casillas cuando el clima de inseguridad desincentive a los votantes.

“Cuando advertimos condiciones de inseguridad los 300 Consejos Distritales valoran si se puede instalar ahí o si se pueden instalar en otro lugar pero no es por una amenaza del crimen organización, eso sí me gustaría dejarlo en claro porque no hay, digámoslo de esa manera, un boicot del crimen organizado a la realización de elecciones”, dijo.

El consejero precisó que grupos sociales han advertido que no permitirán la instalación de un centenar de casillas debido a que los gobiernos municipales y locales no han cumplido sus peticiones y demandas, sin embargo, dijo que eso no significa que no se vayan a instalar las casillas, pues continúan en negociaciones.

“Yo creo que deben ser unas 100 o 150 (casillas) aproximadamente alrededor del país, particularmente en Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Son conflictos locales, demandas que no han sido atendidas o por las presidencias municipales, por los gobiernos locales fundamentalmente. En el caso de Chiapas algunas podrían ser por seguridad pero también lo son por conflictos comunitarios internos”, mencionó.

A 16 días del 2 de junio, Martín Faz indicó que la jornada electoral avanza bien, pues han capacitado al 90 por ciento de los funcionarios de casilla y la entrega de las boletas y materiales electorales registra un avance del 70 por ciento.