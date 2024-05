Marea Rosa llama al voto útil en favor de Xóchitl Gálvez y los candidatos de oposición

La denominada Marea Rosa llamó al voto útil de la oposición a favor de Xóchitl Gálvez y los candidatos del PRI, PAN y PRD.

En conferencia de prensa en la que la Marea Rosa convocó a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 19 de mayo, integrantes de este movimiento apuntaron que Xóchitl Gálvez es la única candidata de oposición que podría ganar las elecciones presidenciales. Lo mismo con Santiago Taboada en la capital del país.

“Este evento del 19 de mayo tiene la intención de llamar a los ciudadanos a que nuestro voto sea útil (...) es claro que el voto útil es por Xóchitl Gálvez y en el caso de la Ciudad de México, para Santiago Taboada. Para nosotros no hay tercera vía y la opción de MC no está en nuestro horizonte porque MC no le va a ganar al oficialismo”, consideró Ana Lucía Medina, representante de Sociedad Civil México.

Por la mañana, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ofreció que renunciaría a la presidencia de su partido y a su candidatura al Senado a cambio de que Jorge Álvarez Máynez decline a favor de Gálvez Ruiz en la carrera presidencial.

Esta fue una de las condicionantes que Álvarez Máynez lanzó a cambio de considerar su declinación por Xóchitl Gálvez, pero también incluyó a Marko Cortés, dirigente del PAN; y Jesús Zambrano, líder nacional del PRD.

“Las decisiones del presidente del PRI y de los presidentes de los partidos políticos están en la cancha de los partidos políticos y ellos harán las ofertas que consideren pertinentes pero están fuera de nuestro alcance y nosotros estamos muy centrados a la convocatoria a los ciudadanos a salir a marchar el 19 y a salir a votar el 2 de junio”, subrayó Medina Galindo.

Hasta el momento, el único que se pronunció para abandonar su presidencia y candidatura es Moreno Cárdenas, la cual a su vez, ya fue rechazada por Jorge Álvarez Máynez.

La Marea Rosa convocó a 80 ciudades del país y el extranjero para minifestarse el 19 de mayo. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

A pregunta expresa de El Sol de México, la representante de Sociedad Civil México atajó: “de nuestra parte no ha habido ningún llamado para que decline porque no está entre nuestras opciones”.

Las posturas de quienes conforman a la Marea Rosa contrastaron luego de que Fernando Belaunzarán, representante de Unidos, retomó la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, a que la oposición se mantenga unida puesto que “el único adversario es el régimen autoritario”.

Amado Avendaño, del Frente Cívico Nacional señaló que más bien el llamado es a que la gente salga a votar el 2 de junio; “por quien quiera votar pero que vote”, dijo. Incluso, personajes como Leonardo García de Misión Rescate México, sentenció que si los partidos políticos no se renuevan y se “ciudadanizan” sus agendas, organizaciones como la que él encabeza se separarían de la Marea Rosa.

Para el próximo domingo 19 de mayo, la Marea Rosa convocó a una movilización en la principal plaza pública de México y otras 80 ciudades del país y el extranjero. En el acto, participarán Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada como oradores.

Integrantes de Marea Rosa convocaron a una reunión en el Zócalo. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

A ambos candidatos y a todos los que contienden por la coalición Fuerza y Corazón por México, las organizaciones les pedirán firmar un manifiesto con un decálogo por una nueva República.

Belaunzarán Méndez, enfatizó que la Marea Rosa no es y nunca ha sido neutral y que los partidos políticos que se adhirieron a las “causas ciudadanas” fueron el PRI, PAN y PRD, así como algunos políticos de Movimiento Ciudadano como Luis Donaldo Colosio Riojas y Salomón Chertoriski.

Para la movilización prevista, la Marea Rosa ya decantó sus huestes a favor de Fuerza y Corazón por México, pero integrantes como Belaunzarán Méndez, quien ocupó una diputación federal por el PAN, consideró que siguen siendo apartidistas.

También consideró que los candidatos de Movimiento Ciudadano “tienen la oportunidad de demostrar que no son esquiroles (de Morena)” porque esta contienda “sólo hay dos sopas: la continuidad autoritaria con Claudia Sheinbaum o el cambio democrático con Xóchitl Gálvez”.