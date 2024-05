Faltó coordinación entre gobierno estatal y federal en materia de seguridad: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, expresó que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador existió falta de coordinación entre algunos estados y el gobierno federal para atender la crisis de seguridad del país.

En un encuentro con empresarios en Guadalajara, Jalisco, Sheinbaum Pardo fue increpada por una líder empresarial acerca del tema de seguridad en Jalisco, a lo que la exjefa de Gobierno respondió:

“No me gusta generar debate en torno a la situación actual, pero parte del problema en algunos estados es que no hubo coordinación entre gobierno federal y estatal. La coordinación es fundamental”, declaró.

En su proyecto presidencial, informó, Sheinbaum buscará que todas las entidades estén presentes en los gabinetes de seguridad que se celebrarían diariamente, tal y como lo hacía durante su mandato en la CDMX.

“No se puede decir: ‘este es un problema de delincuencia organizada y no lo atiendo’, porque finalmente un homicidio es un delito del fuero común que investigan las fiscalías locales, claro en coordinación con la Fiscalía General de la República y el gobierno federal”, expresó Sheinbaum Pardo.

Con ello, apuntó, busca cumplir con dos objetivos principales: disminuir la impunidad y fortalecer la capacidad de investigación de las fiscalías y ministerios públicos. Además de fortalecer la Guardia Nacional.

Durante su posicionamiento, Sheinbaum dió por sentada la victoria de Morena y aliados en Jalisco.

"No va a haber otro partido en Jalisco. Vamos a gobernar juntas las dos Claudias”, refirió acerca de la candidata a gobernadora Claudia Delgadillo.

En el evento llevado a cabo en la Expo Guadalajara estuvieron presentes personajes afines a la 4T como Pedro Kumamoto o el dirigente nacional Mario Delgado. Además de empresarios como Javier Arroyo Navarro, Antonio Lancaster; además del rector de la UDG, René Calderón. Aunque no estuvo presente, Claudia Sheinbaum reconoció a la empresaria Altagracia Gómez.

Las y los partícipes del sector privado llamaron a la colaboración y el trabajo en conjunto en caso de que Sheinbaum llegue a la Presidencia.

Cuente con los industriales de Jalisco y el sector empresarial. Construyamos un solo puente de comunicación y trabajo. Antonio Lancaster, líder del sector industrial de Guadalajara.

Respecto al apoyo al sector privado de Jalisco, Sheinbaum Pardo se comprometió a trabajar de la mano con la inversión conjunta para la entidad.

Parte de la inversión pública potencia la inversión privada. En el propio desarrollo inmobiliario, turístico o de infraestructura que se tenga que desarrollar. Sabemos de dónde va a venir esa inversión.

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República.