Crónica: Los ricos también votan

Llegaron en Audis, Mercedes Benz, Land Rover, Suburban, Tahoe, Jeep y BMW, desde antes de las ocho de la mañana, para votar.

Son los pudientes, los poderosos económicamente, lo que no quieren a MORENA y a los que no les importó el sol, estar de pie hasta dos horas sobre una calle apenas pavimentada en un lugar que solo conocen cuando van en busca de mano de obra o por alguna fuente de cantera para su enorme jardín: la comunidad de Escalerillas.

Ahí, a un humilde jardín de niños llamado “Manuel Ávila Camacho”, con tres salones, una dirección y un pequeño patio, llegaron a votar. El CEEPAC y el INE instalaron las mesas receptoras de votos, 2,000 boletas dispuestas aproximadamente.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

A un costado, la escuela primaria recibiría a los de otra sección, otros dos mil potenciales votantes. En total, al menos cuatro mil boletas listas para ser utilizadas.

Sonia Mendoza llegó puntual, a las 11.00 de la mañana, como había anunciado. Ella llegó en una camioneta con aire acondicionado, pero los periodistas y muchos votantes, tuvieron que dejar sus vehículos sobre la carretera a Guadalajara o un calle adentro, y caminar un kilómetro de pura subida, a unos 35 grados centígrados.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Las personas salieron de los lujosos, exclusivos y privados fraccionamientos de alrededor, con campos de golf, albercas y enormes jardines, del Club La Loma, La Vista, Las Lomas, Lomas del Tecnológico y otros sitios de la zona dorada de San Luis Potosí.

Hasta ahí, hasta Escalerillas, llegó al ex miss universo Ximena Navarrete con su esposo Juan Caerlos Valladares para emitir su voto. El, candidato a diputado federal por el PVEM, soportó el sol con gorra y lente oscuro. Ella, cubriendo su figura con una elegante sombrilla.

Cortesía / Juan Carlos Valladares

Y es que los accesorios desnudaban el estatus social. Los jóvenes con playeras originales del 5 de Bellingham, la estrella del Real Madrid, o el 10 de M’Bappe el crack del Paris Sant Germain y de la selección de Francia, nada de playeras del San Luis o el Cruz Azul. Las gorras de equipos de Fórmula 1, las playeras de Checo Pérez y su Red Bull, las sombrillas de torneos de Golf en San Antonio, Estados Unidos, las chanclas Versace, las mascotas finas, los ventiladores personales, los IPhone, el olor a perfume fino. Las bolsas de marca.

Todos ellos y ellas, abandonaron el confort del aire acondicionado y algunos hasta retrasaron su llegada al aeropuerto para viajar a Cancún o algún destino en Estados Unidos. Ellas, cuidaban el silicón amenazado por las altas temperaturas y ellos, pasaban bloqueador por su cara, cuello y brazos para evitar alguna quemadura innecesaria.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Sonia Mendoza se formó dos horas, no mandó apartar lugar ni se metió en la fila. Aguantó a pie firme el martirio hasta que tocó su turno; recibió algunos saludos, no muchos, como que se sentía algo agobiada por los rumores de las personas que no quieren al partido morenista ni al verde, los que ella representa, pero salió airosa y cumplió su deber cívico.

Los vendedores de frituras, aguas y jugos hicieron su agosto. La gente de Escalerillas nunca había visto tanto glamour junto, en sus calles, tantos coches de súper lujo, tanta abundancia. Compraron agua natural fría, principalmente, bebidas energizantes y buscaban cigarros Marlboro blancos.

Personal del CEEPAC confesó: nunca habíamos visto tanta participación, esto va a rebasar lo de siempre y hasta se nos van a acabar las boletas, es increíble.

Y sí, fue increíble participación en esta casilla que, dejó totalmente claro que…los ricos también votan.