Arzobispo potosino pide a ganadores de la elección cumplir sus promesas

Que se respete la decisión de los ciudadanos, y quienes resulten electos cumplan las promesas que han hecho, pidió el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Luego de haber emitido su voto este domingo y oficiar la misa del mediodía en catedral donde se realizó una oración para pedir por la paz en el proceso electoral el arzobispo se dijo complacido por la participación que pudo observar en la casilla en la que sufragó, "adultos mayores en silla de ruedas, con bastón... pero ahí estaban votando ayudados por otros, vi el número de jóvenes también, a quienes felicito".

También felicitó a quienes participaron como funcionarios de casilla, pues señaló que inclusive hubo quienes se acercaron el sábado para comentarle que habían acudido a misa ese día ya que dedicarían el domingo al proceso electoral.

Así mismo, pidió que "se respete la decisión de cada ciudadano, y quien resulte elegido por el pueblo en las diferentes instancias de gobierno pedir también que vayan llevando adelante las promesas que hagan un México más grande".

Recordó que también hace unos días la iglesia convocó a los candidatos a la firma del pacto por la paz que dijo implica un compromiso no solo para la jornada electoral si no para los momentos que siguen, y que las personas que ostentan un cargo puedan concluir su mandato correctamente para que después hagan lo propio quienes resulten electos, "creo que no es correcto ver pleitos, si hay algo incorrecto que se haya cometido están las instancias debidas".

En el mismo sentido, Cavazos Arizpe llamó a que quienes ocupan un cargo de elección popular lo lleven a buen término, "qué importante es para nosotros como población que tengamos la certeza de que las cosas se seguirán llevando correctamente hasta el final" y no las dejen abandonadas sólo porque ya se retiran del cargo.