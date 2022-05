Virgen de Fátima: historia y revelaciones a 105 años de su aparición

Cada 13 de mayo la Iglesia católica celebra la fiesta de la Virgen de Fátima, una fecha en la que se recuerdan las apariciones de la Virgen María, ocurridas en octubre de 1917, a los pastores Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos en el poblado de Cova da Iria, en Fátima, Portugal. Por tal motivo, este año te platicaremos un poco sobre su historia y sus revelaciones, a 105 años desde su primera aparición.

Comúnmente solo la conocen como la Virgen de Fátima, sin embargo pocos saben que su nombre completo es: Nuestra Señora del Rosario de Fátima, además de que es una advocación con que se venera en el catolicismo a la Virgen María.

Aquí es importante aclarar que no todas las apariciones son advocaciones y viceversa. La advocación es una forma de llamar a la Virgen María, mientras que la aparición es la presencia de la Virgen en un lugar y en un día en específico.

Una oración en el día de la Virgen de Fátima:



Hágase en mí...

aunque no vea claro

todo el camino,

aunque parezca que

me faltan las fuerzas,

aunque cueste marchar dejando atrás

todas las seguridades.

Como María, yo digo:

hágase en mí.#VirgenDeFátima pic.twitter.com/KcFqajSlGy — 🪔 Fermín Negre 🎏 (@ferminnegre) May 13, 2022

De esta manera, la Virgen de Fátima es una advocación con que se venera en el catolicismo a la Virgen María y, a partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama más allá de sus límites locales llegando a todo el mundo.

La Virgen se apareció seis veces en Fátima

Aunque se suele hablar de la “aparición” de la Virgen de Fátima, en realidad fueron seis las veces en que María se apareció a los tres pastorcitos en 1917 y sucedió en plena Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Lucía y sus primos Francisco y Jacinta Marto vivían en el pueblo de Aljustrel, en Fátima, y trabajaban como pastores de los rebaños de sus familias. De acuerdo a la fe católica, fue el 13 de mayo de 1917 cuando los pastores vieron una aparición de la virgen María, quien les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos seis meses todos los días 13 a la misma hora.

Según la agencia ACI Prensa, esta aparición fue aprobada por la Santa Sede, pero fue hasta la segunda aparición, cuando María les reveló que Francisco y Jacinta morirían en pocos años y que Lucía viviría mucho más para dar testimonio de lo ocurrido.

Los tres pastorcitos de Fátima: Lucía dos Santos y sus primos, Francisco Marto y Jacinta Marto | Foto: Joshua Benoliel/Wikimedia Commons

En la tercera aparición de la Virgen, el 13 de julio, a Lucía se le revela el secreto de Fátima y, según los informes, se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre; hubo un trueno y la visión terminó.

El día 13 de agosto, en que debía darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a Cova da Iria pues fueron retenidos por el administrador de Ourém, así, el encuentro con la Virgen ocurrió el 19 de agosto en un lugar llamado Valinhos.

Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre en Cova da Iria. Finalmente, en la sexta y última aparición del 13 de octubre, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima se produjo el denominado “Milagro del sol”, en el que luego de la aparición de la Virgen a los pastorcitos, se pudo ver al sol temblar en una especie de “danza”, según los testimonios.

Las revelaciones en sus apariciones

Durante sus seis apariciones, la virgen María realizó tres revelaciones en 1917, las cuales se cumplieron a lo largo del siglo.

Una de las profecías se vincula con la Revolución Rusa, otra hablaba de nuevos tiempos bélicos una vez que terminara la Primera Guerra Mundial y la última hacía referencia al Papa San Juan Pablo II y anticipaba el atentado que sufrió el Sumo Pontífice el 13 de mayo de 1981 cuando le dispararon en la Plaza de San Pedro.

