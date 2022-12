¿Ya decoraste tu casa para recibir la Navidad?

Ya se acerca la navidad y muchos aún no han terminado de adornar sus casas o más bien todavía ni empiezan, pero... ¿estas a tiempo?

¡Claro!, te quedan unos días para tener tus adornos navideños iluminando tu hogar. Hoy en día la mayoría de la gente trabaja por lo que siempre está ocupada, por tal motivo o pretexto, decimos no tenemos tiempo y mucho menos para andar de compras, ó no voy a encontrar, todo está muy escogido, pero no te des por vencido, y mucho menos dejes que tus tareas diarias te absorban por completo y se pierda esa chispa de la navidad porque realmente a todos nos gusta, es una época de regalar un obsequio, mostrar nuestro afecto con un sincero abrazo o simplemente desear feliz Navidad.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

La tradición de adornar y festejar en estas fechas se ha ido perdiendo en algunos hogares por la pérdida de un familiar, falta de dinero, no hay tiempo, o simplemente se dice ¡ya no es lo mismo!, pero sabemos que en el fondo, a pesar de todo, nos gustan estas fechas. Así que ¡ánimo!, hay que disfrutar y ser feliz con lo que tenemos.

Si tienes aún adornos de años anteriores puedes sacarlos y acomodarlos en tu hogar y hasta les puedes hacer una modificación y listo, pero si te gustaría comprar uno que otro, acude a tu tienda favorita, verás que encontrarás gran variedad de adornos para todos los gustos a diferentes precios.

Verás que, si te das esos minutos de tiempo para adornar y dejar que entre ese espíritu navideño a tu hogar, tú mismo te lo agradecerás, pues estas fechas son para convivir y disfrutar. Así que adelante, y no pierdas tiempo, pero sobre todo Feliz Navidad. para ti y todos tus seres queridos.