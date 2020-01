Joven organiza súper fiesta de cumpleaños y ¡sus ''amigos'' la dejan plantada!

Una joven se volvió viral en redes sociales, luego de que organizara una súper fiesta de cumpleaños y casi nadie asistiera a ella.

Para celebrar su cumpleaños, la chica planeó una gran fiesta en el jardín de su casa. Colocó sillas, bocinas, luces, botellas de alcohol, preparó botana, hot dogs e incluso contrató un DJ para amenizar el evento.

Sin embargo, de todas las personas a las que invitó al festejo, sólo tres decidieron asistir.

La noticia se volvió viral, gracias a que una de las invitadas grabó lo sucedido y lo compartió en la popular plataforma Tik Tok.

Jovencita hace MEGA fiesta de cumpleaños y sólo asisten tres personas. 😭 pic.twitter.com/k7eAsOuEEU — El Robin (@_elrobyn) January 18, 2020





Miles de usuarios se mostraron conmovidos por lo ocurrido y enviaron mensajes de apoyo a la joven, argumentando que gracias al desplante, ahora podía reconocer quiénes eran sus verdaderos amigos.

Esa es la realidad y piensa en que está fiesta sirvió para saber quién te aprecia en verdad los demás no merecen tu amistad. Bien por ti que eres sociable mal por ellos que no te supieron valorar👍 — José Zavala (@JosZava83050243) January 20, 2020

Felicidades! Tenían que estar los que tenían que estar¡! Ya sabes valorar quienes son tus amigos. — Francisco iturbe (@Franciscoiturb8) January 20, 2020

Elan promete un "fiestón"

El "plantón" de la chica trascendió a tal punto que hasta la cantante Elán decidió contactarla para organizarle "un fiestón nivel fin del mundo".

Me dan ganas de armarle un fiestón nivel fin del mundo y no invitar a ninguno de los cabrones culeros que no llegaron a la fiesta que hizo ella. 🥺 Pinches ojetes. ¿Alguien sabe quién es o saben si tiene twitter? https://t.co/kiF3TaMF20 — Elán (@_elan_) January 20, 2020

La mexicana compartió algunas capturas de pantalla de la conversación que tuvo con la joven, y aseguró que organizará una fiesta el año que viene para pasar este mal trago.