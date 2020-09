[Video] Hombre golpea a mujer en medio de la calle, lo llaman #LordAjusco

Después de las fiestas patrias, un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en el que un hombre golpeaba a una mujer en medio de la calle en la colonia Ajusco, de la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, por lo que fue apodado #LordAjusco.

De acuerdo con el tuit, el video fue subido a las redes este 16 de septiembre acompañado de la frase “no a la violencia contra las mujeres”. Asimismo, el usuario arrobó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que diera seguimiento al caso.

Las imágenes, con una duración de 23 segundos, muestran a lo lejos a un hombre tirado encima de una mujer en medio de la calle en la colonia Ajusco. Quien se encargó de subir el video se va acercando hacia el agresor y a la víctima con el celular en mano con el fin de auxiliar a la mujer sometida contra el pavimento.

Al fondo se escuchan un par de voces femeninas, quienes aseguran que realizaron un llamado a las autoridades correspondientes y piden a la mujer “que no se deje”.

@SSC_CDMX @ImagenTVMex no a la violencia contra las mujeres, sucedió en la colonia Ajusco, Alcaldía Coyoacán pic.twitter.com/qUJKrHyaQB — J Daniel Espino (@JorgeDanielEsp1) September 16, 2020

Cuando el agresor se percata que lo están filmando, deja a la mujer en el suelo y se dirige a encarar a quien graba el momento de la agresión. “¿Qué, perro?”, dice el sujeto mientras se lanza al testigo para golpearlo y segundos después concluye el video.

Por el momento, se desconoce si existe una denuncia ciudadana contra el sujeto por sus actos violentos; no obstante, la difusión del video en redes sociales ha provocado en los usuarios exijan a las autoridades que se investigue el caso.