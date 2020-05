Enfermera del IMSS "cura" con su canto el alma de pacientes con Covid-19

El canto de la enfermera Laura Estela García Méndez, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se convirtió en la "medicina" para curar el ansiedad, depresión y miedo de los pacientes con Covid-19.

Laura Estela trabaja como enfermera en el Hospital General Regional Número 110 del IMSS, en Jalisco, y su nombre se viralizó luego de que se difundió un video que muestra cómo les canta a los paciente con Covid-19.

"Me siento muy feliz de poder cantarles, por medio de mi voz transmitirles lo que yo siento. Trato de hacerlo espiritualmente, siempre respetando (sus creencias), les pido permiso y por lo general lo que canto es una alabanza. No lo sé explicar, pero sé a quién y en qué momento debo hacerlo. Todos podemos necesitar ese apoyo, pero hay quienes más", señaló Laura Estela.

La enfermera, quien no cuenta con estudios formales de canto, pero practica desde hace ocho años, dijo que les ayuda a los pacientes a reducir sus miedos, así como su estado de ansiedad y depresión, además de liberar emociones que los afectaban.

"He visto llorar a pacientes hombres como bebés y eso me enternece. Yo les consigo un teléfono para que puedan hablar con sus familiares y se piden perdón, es muy emocionante. Una vez una señora me dijo que no sabía orar. La tomé de las manos y sus ojos se empezaron a cerrar, se quedó tranquila".

Aunque asegura que es humano tener miedo frente a lo desconocido, porque esta emergencia sanitaria es algo distinto a lo que ha enfrentado durante sus 20 años de trayectoria institucional, procura estar bien para transmitirlo a los pacientes y toma fuerza de sus creencias.

"Hay que enfrentar el miedo, porque eso nos bloquea, nos hace cohibirnos. Yo empecé a orar mucho. Se siente una seguridad inmensa, te sientes protegido, el amor crece en ti y es el mismo amor que les das a los demás. Te hace darles una sonrisa, transmitirles esa seguridad. Primero tienes que estar bien tú", finalizó García Méndez.

Cabe resaltar que México reportó el martes un importante incremento en el número de decesos relacionados con el Covid-19, con lo que el total de víctimas fatales subió a 3 mil 926 en el país, entre ellos un colaborador de la presidencia.

La Secretaría de Salud informó que la cifra acumulada de casos confirmados se elevó a 38 mil 324, al registrase mil 997 nuevos contagios en las últimas 24 horas, también la cifra más elevada de detecciones en un mismo día.

Asimismo, en pleno Día Internacional de la Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias, mejor conocida como Jefa Fabiana, informó que dio positivo al Covid-19.

La Jefa Fabiana, quien es titular de la división de Programas de Enfermería del IMSS, reveló que tras haber sido diagnosticada con el virus, ahora se encuentra en aislamiento.

Asimismo, señaló que ahora vive "lo mismo que sus compañeros en todo el mundo" y agradeció por el apoyo de familiares, amigos y colegas.