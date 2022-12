UglySweaterDay: se parte del reto que se viralizó en las redes sociales

Los suéteres navideños son una tendencia súper famosa durante esta temporada, hay desde calaveras iluminadas, hasta dinosaurios con textura navideña. La tendencia en los suéteres “ugly sweater” se dio a conocer, gracias a un grupo de estudiantes de la Universidad de San Diego, su principal objetivo era exhibir de alguna manera los suéteres más feos y ridículos, así que estos jóvenes crearon una página que exponía los jerséis que había en los Estados Unidos, esto creó que mucha gente le diera un sentido mucho más divertido y entró a una tendencia real, hasta el momento se sigue haciendo como una tradición cada 17 de diciembre, es decir cada tercer viernes de diciembre ya que para muchos, se convirtió en una forma divertida de pasar la navidad.

Puedes encontrar diseños variados, ya que la imaginación de estos creadores de los “uglys sweater marca tendencia, podemos encontrar desde imágenes de Star Wars, memes, gallinas, moños gigantescos y lo mejor de lo mejor, la típica e inolvidable suéter con la imagen del reno y aquí no para la cosa ya que muchos de estos modelos mantienen una identidad propia, ¿de qué estamos hablando? Algunas de estas prendas traen un sistema de luces integrado, que permite que durante el uso se pueda prender de manera extraña los jerséis y esto generé mucha más diversión al momento. Y no olvidemos que algunos traen frases muy curiosas como, por ejemplo “ASK YOUR MOM IF I`M REAL (pregúntale a tu mamá si soy real)

Aseguran que la tendencia de esta moda, fue impulsado por Bill Cosby un comediante, actor, músico y escritor de stand-up estadounidense. En los años 80 ya lucía estas extravagantes prendas cuando actuaba en The Cosby Show.

Existen 3 reglas básicas para que portes esta prenda con orgullo y con el objetivo de la tradición.

Comprar el suéter más feo, esto quiere decir que entre más mal se vea mejor, algunos estilos muy famosos son los que traen este diseño con guirnaldas de luces, muñecos de nieve, renos o elfos.

Usarlo durante todo el día, desde que amaneces hasta que termina la rutina

Comparte este día con tus amigos, cada año miles de personas participan en el National Ugly Christmas Sweater Day

Y no lo olvides, se la sensación en redes sociales, y has que la tendencia sea mucho más divertida con el #UglySweaterDay.