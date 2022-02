¿Por qué el jabón Zote es famoso en Corea? Tiktoker lo explica

Seguramente has utilizado este producto en algún momento de tu vida, ya que en México el jabón Zote es uno de los productos más empleados entre las familias, pero tal vez lo que no cocías es que en Corea es muy reconocido.

Al menos así lo explica la tiktoker coreana Sujin Kim, mejor conocida como “Chingu Amiga”, quien ha compartido a través de uno de sus clips que descubrió que en su país natal reconocen este producto por sus múltiples usos.

¿Para qué usa el jabón Zote?

La tiktoker Chingu Amiga ha señalado que cuando vino a México se sorprendió mucho, ya que cuando necesitaba limpiar algo que tenía mucha grasa los mexicanos le daban la barra, misma que también le recomendaban para otros usos, y se percató con sus propios ojos que el jabón era efectivo para dichos usos.

"Cuando vine a México me sorprendí mucho porque cuando quise limpiar algo de grasa me daban barro de jabón, cuando quería lavar me daban barra del mismo jabón, también cuando me baño me dieron lo mismo, hasta para cuidar plantas me recomendaron lo mismo, y aunque se veía algo x, en verdad funcionaba para todo".

El jabón Zote en Corea

La influencer coreana narra a sus seguidores que descubrió que este jabón es muy famoso en Corea por ser un producto natural y grande, “los coreanos dicen que es de México, es natural y que es muy grande, pero no se ve tan diferente”.

“Cuando fui a Corea vi algo increíble, que es muy famoso hasta en Corea”, además dijo que cuesta algo caro. Prosiguió a probarlo y mencionó que también funciona.

Por último, expresó Chingu Amiga que se sentía muy orgullosa de la venta del jabón Zote en su país, "ando bien orgulloso de esto".

Así es que, además de la cultura y la gastronomía, México es conocido en el mundo por sus productos, el jabón Zote ha traspasado fronteras gracias a sus diferentes usos y ha sido muy aceptado entre la población coreana.

