Mujer en el IMSS se hace viral por solicitar consulta, ¿al ser pateada por un chaneque?

Usuarios en redes sociales reaccionaron a la inusual situación que se vivió en una de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que una mujer se presentó a consulta porque supuestamente había sido golpeada por un chaneque.

A través de Twitter un usuario que aparentemente es el médico que atendió a la mujer, publicó la foto con la cartilla de salud con la descripción: “Si no le tomo foto no me lo van a creer”.

Usuarios reaccionaron inmediatamente ya que dentro de la cartilla se podía ver un papel donde venía el motivo de la consulta y, es que la señora dijo que un chaneque la pateó, lo que causó diversas reacciones incluso algunos se preguntaron qué es un chaneque.

Algunos internautas se preguntaron si la publicación era para burlarse de la mujer, que además es de la tercera edad, a lo que el usuario respondió que su intención no era esa, sino que la enfermera escribiera eso y no que la dolencia simplemente era en la cadera.

¿Qué es un chaneque?

Estas criaturas pertenecen a la mitología mexicana cuyo nombre proviene del náhuatl y significa “los seres que habitan en los lugares peligrosos”. Se caracterizan por ser los que cuidan los bosques y los animales silvestres, además tienen fama de traviesos, culpables de esconder cosas o hacer que los niños se pierdan.

Algunas personas creen que son seres de gran estatura, que son criaturas deformes incluso que poseen cola, por lo que dependiendo de la creencia puede tener diversas formas.

En Veracruz se tiene la creencia de que existen chaneques buenos y malos. Los primeros habitan en los cultivos y no causan mayores problemas más que travesuras como ocultar objetos a las personas, por otro lado los malos se dice que viven cuevas y ríos secuestran a niños para convertirlos en sus sirvientes.

Finalmente se aclaró que la paciente presentaba una coxartrosis o artrosis de cadera que consiste en un desgaste de la articulación de la cadera y se debe al envejecimiento, alguna fractura o traumatismo.