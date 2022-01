Mi nombre es Kovid y no soy un virus: Empresario llamado Kovid se hace viral en redes sociales

Un empresario llamado Kovid Kapoor, originario de la India, ha vivido la pandemia de manera distinta ya que su nombre es sumamente similar al que se le dio a la enfermedad causada por el coronavirus, provocando muchos malentendidos a nivel mundial.

Todo comenzó en febrero del 2020, poco antes de que la pandemia estallara y muchos fuéramos confinados a nuestros hogares, cuando la cuenta de Twitter kovidkapoor hizo una publicación que decía “Mi nombre es Kovid y no soy un virus”

My name is Kovid and I'm not a virus 🙄#COVID2019 #coronavirusus — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) February 12, 2020

Luego de esa publicación, Kovid, cuenta que se fue a descansar, esperando que al despertar tuviera algo de interacción. Grande fue su sorpresa al ver que mucha gente, mas de la que el esperaba, interactuó con la publicación. Conforme el día avanzaba la publicación se volvía más y más viral.

Kovid trató de responder algunos mensajes y hacer otras publicaciones, sin perder el buen humor, sobre el significado de su nombre o fotos de incidentes divertidos que trajo su nombre.

Su fama fue creciendo, pero el no veía un potencial de llegar a más, por lo que solo tomaba la situación con humor. “Solo estaba jugando, divirtiéndome en Twitter y me fui a la cama riéndome mucho” explica Kovid en un articulo publicado en holidify.

At Starbucks, the guy handing me the coffee pointed out the name to everyone else and they burst out laughing - I mostly use a fake name now. ☕️ pic.twitter.com/79STYv2uG6 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

Al día siguiente su fama se amplió y periodistas de todo el mundo lo contactaban para pedirle una entrevista, desde cadenas locales hasta medios con gran presencia como el Washington Post.

“Recibí mensajes de reporteros en NDTV, Times Now, AFP, Reuters, The National (Dubai) y diablos, ¡incluso el poderoso Washington Post! Grabé algunos clips de audio para los periodistas que me pidieron uno”

Virales Se quedó sin empleo por la pandemia, ahora ofrece clases en línea por 15 pesos

Pastel gratis por escribir mal su nombre

A principio de este año, Kovid, cumplió 30 años de edad por lo que sus amigos decidieron comprarle un pastel personalizado que dijera “Feliz Cumpleaños #Kovid-30”, lamentablemente la pastelería pensó que había un error en la palabra Kovid, lo cual terminaron ‘corrigiendo’.

Afortunadamente luego de la publicación, la pastelería, se comunicó con él para ofrecerle una disculpa y enviar un pastel ‘corregido’.

For my 30th bday, my friends ordered a cake - and Amintiri automatically assumed that it's some kinda joke, and it should be spelled with a C not a K. 🎂 pic.twitter.com/3jrySteSbC — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

¿Quién es Kovid Kapoor?

Kovid es co fundador de la empresa de viajes en la Indida llamada Holidify. Según su perfil de Linkedin estudió la Licenciatura en Técnología (B. Tech) en el Instituto Indio de Técnología, Bombay.

¿Qué significa Kovid?

Kovid explicó en otra publicación que su nombre significa Erudito o erudita y que este aparece en el Hanumaan Chaleesa, un texto religioso hindú.

For those on this thread, wondering what my name actually means - it means scholar / learned.

Comes in the Hanumaan Chaleesa.



Also, it's pronounced as कोविद not कोविड 😅 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

“Siempre supe que tenía una buena broma con mi nombre desde febrero de 2020, pero ni una sola vez imaginé en mis sueños más locos que conduciría a tanta cobertura mundial. Suena ridículo decirlo, pero me he convertido en una 'sensación' de Internet y siempre seré parte de la subcultura de Internet.”, explica Kovid Kapoor.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo