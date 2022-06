Chef mexicano expuso a una influencer que quería “comer gratis” en sus restaurantes

Edgar Núñez es un chef mexicano que tiene dos restaurantes en el país, uno llamado Sud777 y el otro Comedor Jacinta, este último fue reconocido como uno de los mejores comercios en el conteo internacional Latin America’s 50 Best. Hace poco se volvió tendencia luego de que protagonizara una polémica con una creadora de contenido.

El cocinero compartió en su cuenta de Twitter una captura de pantalla en la que expuso su enojo después de que una joven identificada como Manuela Gutiérrez le hiciera una propuesta, en la que le ofrecía una serie de menciones en sus redes sociales a cambio de una comida de cortesía para ella y su pareja.

“Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. ¡Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”, redactó la también abogada.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

En respuesta, Núñez se burló de su petición, y decidió compartir esta conversación con el mensaje: “Y en mi gustada sección; ‘gorrones internacionales’ les dejo a Manuela Buenas tardes a todos (con una cuarta parte de mis seguidores) … No sabía que tragar gratis era trabajar”.

“Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mí solo me interesa ser el influencer de mis hijas”, agregó el chef.

Manuela Gutiérrez responde

Luego de que los tuits del cocinero se hicieran virales, Manuela decidió responderle a través de su cuenta de Instagram, en donde destacó que no era su intención molestarlo, además, le ofreció una disculpa. Ella explicó que no estaba haciendo nada malo, ya que esa es la manera en la que se gana la vida.

“Yo sé que muchos no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero la realidad es que a muchísimos creadores nos pagan por hacer esto. Cuando nos escriben para ofrecernos sus servicios, nos pagan, y muchas otras veces es normal que uno les escriba”, comentó.





Ella se disculpó. Foto: Instagram @manugutu95

Luego, la joven originaria de Colombia, precisó que no es obligación de las marcas o empresas patrocinar a las personas que trabajan en el mismo ámbito que ella, y no pensó que su comentario fuera a causar tal magnitud.

“Estamos en un mundo donde no todos tenemos que estar de acuerdo. Tienen su derecho a decirme lo que quieran. Yo pienso que no actué mal, estaba haciendo una propuesta y si él lo tomó a mal, no era mi intención”, agregó.

En este sentido, ella aclaró que no era una influencer, sino una creadora de contenido. Por otro lado, ella menciona en sus redes sociales, que además de subir imágenes a internet, se dedica a otras cosas:

“Formé parte del semillero de derecho mercantil internacional, y fui monitora civil del consultorio jurídico. Así́ que no, no todo son fotos de viaje".

